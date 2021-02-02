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رياضة

الدوري الممتاز.. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وأسوان.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:35 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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محمد السعيد
حسم التعادل 1- 1، مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان، التي أقيمت على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، بمسابقة الدوري الممتاز.


سيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 79 % في بعض الأوقات بالشوط الأول، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى أسوان عن طريق شادي حسين وأحمد ياسر ريان.


وتمكن أسوان من تسجيل الهدف الأول" عكس سير اللقاء" قبل ثوان قليلة من انتهاء الشوط الأول.


وفي الدقيقة 83 من عمر اللقاء تمكن محمد إبراهيم من تسجيل هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا.


وبهذه النتيجة  رفع سيراميكا كليوباترا رفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما وصل أسوان للنقطة العاشرة في المركز الـ 12.

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