الأوقاف تعلن عن صدور كتاب "ما الخطابة" لوزير الأوقاف من الهيئة العامة للكتاب

أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور كتاب “ما الخطابة” للدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف ، ضمن سلسلة (ما) التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب كمشروع معرفي يتضمن أنواعًا عديدة من المعرفة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية في إطار بناء الشخصية المصرية.



من ناحية أخرىقالت الوزارة أن هذا الكتاب يلقي الضوء على تاريخ الخطابة من العصر الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام فالعصر الأموي فالعصر العباسي ثم العصر الحديث ، والكتاب يتضمن نماذج مختارة تعبر عن حال الخطابة في كل عصر من هذه العصور ؛ سعيًا لتقديم زاد علمي ومعرفي وثقافي يسهم في صقل معارف المتلقي وملكته الأدبية والبيانية.









من ناحية أخرى انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات التصفية النهائية لمسابقة الخطيب المتميز بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة ، وخلال فعاليات المسابقة أشاد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء، وأن كلية الدعوة بجامعة الأزهر تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.