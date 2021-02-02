لن نسمح بتأثر حصتنا من المياه.. الديهي: مباحثات السيسي ورئيس الكونغو تطرقت لأزمة سد النهضة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الكونغو الديمقراطية حل ضيفا على مصر اليوم، وجرت مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي حول العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأضاف نشأت الديهي، أثناء تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "تطرق الحوار الثنائي للقضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وعلى رأسها تحديات الإرهاب وأزمة كورونا".





وتابع نشأت الديهي، "رئيس الكونغو شكر الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، وأكد أنه سعيد بالتواجد في بلاد الأهرام، وسعيد بالتواجد في القاهرة التي تشهد طفرة تنموية".





وأشار نشأت الديهي إلى أن "رئيس الكونغو شكر الرئيس السيسي على نشر السلام في القارة الأفريقية، ودعمه للكونغو في كافة المجالات".





وأوضح نشأت الديهي "أن الحديث تطرق إلى ملف سد النهضة بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو"، مؤكدا "لن نسمح بأن تتأثر حصة مصر من نهر النيل، وهذا ما أكده الرئيس السيسي كثيرًا، ومصر تفتح ذراعيها أمام باب المفاوضات واحترام القانون الدولي".



