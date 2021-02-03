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فيديوجراف.. أغرب 10 جزر في العالم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 ص
أغرب الجزر
أغرب الجزر
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منار شعبان
مازال العالم يحتوى على العديد من الأسرار والخفايا رغم محاولات العلماء اكتشاف أماكن وجزر على كوكب الأرض، إلا أنه ما زال هناك العديد من الجزر والجبال النائية التي لم تكتشف بعد.


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وتوصل العلماء الجيولوجيون إلى اكتشاف الكثير من الجزر والجبال والبحيرات الموجودة على كوكب الأرض، وكان لبعضها العديد من التفسيرات والظروف البيئية التي جعلت لتكوينها طابعا مميزا، بينما كان البعض الآخر من تلك الأماكن يسيطر عليه الغموض، فمازال حتى الآن دون تفسير.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أغرب 10 أماكن في العالم من خلال الفيديوجراف التالي.
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