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أخبار العالم

أول رد من روسيا على مطالب الإفراج عن نافالني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:37 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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محمد عثمان
ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على مطالب الدول الغربية بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعجبها حيال بيان السفارة الأمريكية بموسكو، حول مطالبة الدبلوماسيين الأمريكيين للسلطات الروسية بمراقبة قضية نافالني عن بُعد، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقالت زاخاروفا إن وجود دبلوماسيين أجانب في المحكمة لحضور محاكمة نافالني يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لروسيا، وانكشافًا لمحاولات الغرب لاحتواء روسيا.

واعتبرت زاخاروفا أن مطالب السياسيين الغربيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإفراج عن نافالني بعيدًا كل البعد عن الواقع، مضيفًا: "هذا انفصال كامل عن الواقع أو عدم فهم لما تم مناقشته اليوم".
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