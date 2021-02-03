دراسة تظهر نتائج إيجابية للقاح «سبوتنيك V» الروسي.. والعتيبة: مراجعة إدارة بايدن صفقة «إف-35» روتينية.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أوامر تنفيذية تتعلق بإصلاح نظام الهجرة، إضافة إلى النتائج الجديدة حول لقاح سبوتنيك V" الروسي، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء.





وأبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية، توقيع بايدن على 3 أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.





ويقضي أحد الأوامر بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقًا".





وقال "بايدن" للصحفيين عقب توقيعه الأوامر التنفيذية إنه لا يضع قانونًا جديدًا ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".





ووصف مسئول في إدارة بايدن سياسة ترامب بأنها "فشل أخلاقي"، وقال: "كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار الحدودي مع المكسيك، ولم يفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية. لقد كانت استراتيجية محدودة وساذجة، وفشلت".





وأشار إلى أن "نهج الرئيس بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني".





في المقابل، اهتمت "الاتحاد" بإعلان شركة أمازون الأمريكية أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة ويصبح الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة.





وبحسب الصحيفة، تم الكشف عن هذا الخبر بالتزامن مع صدور تقرير الأرباح الربع سنوية، الذي أظهر تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال الربع الأخير من عام 2020.





وأسس بيزوس شركة أمازون عام 1994 ومنذ ذلك الحين زادت القيمة السوقية لعملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت لتتخطى حاجز ال 5ر1 تريليون دولار.





وأضافت الشركة أن آندي جاسي، رئيس وحدة الحوسبة السحابية في أمازون، سيحل محل بيزوس في منصب المدير التنفيذي، فيما قال بيزوس في بيان: "في الوقت الحالي أرى أمازون في أبدع حالاتها على الإطلاق، مما يجعله الوقت الأمثل لهذا الانتقال".





كما اهتمت الصحف بنتائج طبية حديثة نشرتها مجلة "ذي لانسيت"وصادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، فعال بنسبة 91.6% ضد فيروس كورونا المصحوب بأعراض.





وقال متخصصان بريطانيان، هما: البروفسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة "ذي لانسيت"، إن "تطوير اللقاح الروسي واجه انتقادات بسبب سرعته، ولأنه أحرق مراحل عدة، بالإضافة إلى غياب الشفافية، ولكن النتائج الواردة واضحة، وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه.





وصنفت المجلة العلمية "سبوتنيك-في" من بين اللقاحات الأكثر فاعلية، إلى جانب لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" اللذين أعدا باستخدام تقنية مختلفة، تقوم على "الحمض النووي الريبي المرسال".





وفي الأسابيع الماضية، بدأت ترتفع أصوات في أوروبا لتقوم وكالة الأدوية الأوروبية بإجراء تقييم سريع للقاح "سبوتنيك-في"، المستخدم بشكل أساسي في روسيا، وبعض الدول من بينها الأرجنتين والجزائر.





فيما أبرزت "الخليج" عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث أزمة إنقلاب ميانمار، ناقش خلالها مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني، والإفراج عن السياسيين المعتقلين، في وقت أعلنت الولايات المتحدة، خفض مساعداتها للبلاد.





وأكدت واشنطن أن ماحدث «انقلاب عسكري»، فيما تواصلت الدعوات إلى قادة الجيش بإطلاق سراح زعيمة البلاد أونج سان سو تشي فورًا والاعتراف بفوزها في الانتخابات، التي أعلن قادة الانقلاب رفضهم نتائجها.





واستمرت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في ميانمار، واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي ومسؤولين آخرين في الحزب الحاكم.





في سياق آخر، تصدرت تصريحات السفير الإماراتي لدى المتحدة يوسف مانع العتيبة حول ن صفقة مقاتلات «إف 35» الأمريكية للإمارات عناوين الصحف.





وقال العتيبة إن صفقة مقاتلات «إف 35» الأمريكية للإمارات ما زالت قائمة ومنجزة، والمراجعة التي طلبتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، روتينية.





وتحدث العتيبة عن آفاق عملية السلام مع إسرائيل وذلك خلال جلسة نقاشية عبر الإنترنت، عقدها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.





وعن صفقة المقاتلات الأمريكية، أوضح العتيبي "هذه عملية مراجعة روتينية، لأن الصفقة تمت قبيل تولي بايدن منصبه، وهي واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في العالم، بقيمة 23 مليار دولار"





وتابع "الصفقة تمت من خلال عملية التفاوض، وتم توقيع العقود والذهاب، للحصول على موافقة الكونغرس، وتمت مراحل الصفقة بالشكل الصحيح وفق كل القواعد، والحديث عن أن الصفقة تم تجميدها أو وقفها أمر غير صحيح، وكل شيء يسير حسب المخطط، فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة، وستتم الصفقة»، وتابع: «لا يزال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب.





وبشأن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قال العتيبة إن العلاقات بين البلدين، تمضي كما كان متوقعًا لها، والعقبة الوحيدة أمامها هي جائحة كورونا.





محليا، أبرزت الصحف قفزة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية العاملة في الإمارات إلى 3899 فرعًا مع نهاية شهر يناير 2020، وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.



