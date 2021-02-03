ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة المكسيكية تعتمد لقاح "سبوتنيك V" في الحالات الطارئة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز جاتيل، اليوم /الأربعاء/ إن السلطات الطبية في بلاده سمحت باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه في الحالات الطارئة.
وأضاف لوبيز جاتيل، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"،: "أن السلطات الطبية سمحت باستيراد واستخدام لقاح سبوتنيك V، في الحالات الطارئة.مشيرا إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون، توقيع العقد مع الجانب الروسي حول ذلك.
وقال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق، إن عملية توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، قد تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.
يذكر أن أكثر من 50 دولة قدمت طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح، حيث أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية.
أ
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور