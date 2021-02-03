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أخبار البلد

قبل تعليق الرحلات.. مصر للطيران تسير 6 رحلات إلى السعودية وتلغي 3 أخرى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم، الأربعاء، 6 رحلات إلى السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات.


ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 5 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلى القصيم، كما يتم إلغاء 3 رحلات لمصر للطيران، بعد تنفيذ قرار السلطات السعودية مساء اليوم وهي؛ رحلة جدة 11.35 مساءً، والدمام 12 إلا ربع مساءً، والرياض 12 إلا عشرة مساءً، وعندما يجرى تحديد موعد آخر لأقلاع الرحلات سيتم الاتصال بالركاب.


وأعلنت مصر للطيران استمرار تسيير رحلاتها الجوية  من المملكة العربية السعودية إلى مصر لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى جمهورية مصر العربية أثناء فترة التعليق، موضحة أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقرر تعليق السفر إلى مدن المملكة السعودية، وتستمر فقط رحلات العودة إلى مصر.


وناشدت مصر للطيران عملاءها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.


وكانت السلطات السعودية، أصدرت تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء 3 فبراير، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا. 
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