تنحي جيف بيزوس.. تنازل عن عرش أمازون أم صعود إلى كرسي الإمبراطور؟

أعلنت شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية أن مؤسسها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في وقت لاحق من هذا العام وينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، حيث سيحل مكانه آندي جاسي.





وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" منذ تأسيسها في العام 1995. وقد أشرف على نموها من متجر كتب على الإنترنت إلى شركة عالمية للبيع بالتجزئة واللوجستيات، تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، ما يجعل بيزوس أيضًا أحد أغنى الأشخاص في العالم اليوم.





وعمل جاسي الذي سيشغل منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لبيزوس، في "أمازون" منذ العام 1997، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للأعمال السحابية للشركة، "خدمات ويب أمازون"، أكبر محرك ربح للشركة.





وكتب بيزوس في رسالة إلى الموظفين يوم الثلاثاء، قائلا: "بدأت هذه الرحلة منذ حوالي 27 عامًا، أمازون كانت مجرد فكرة، وليس لها اسم، كان السؤال الأكثر شيوعًا لي في ذلك الوقت، ما هو الإنترنت؟، اليوم، نوظف 1.3 مليون شخص من الموهوبين والمتفانين، ونخدم مئات الملايين من العملاء والشركات، ونُعرف على نطاق واسع كواحدة من أنجح الشركات في العالم".





وقال بيزوس في رسالته يوم الثلاثاء إنه متحمس للنقلة الجديدة، والتي ستوفر له المزيد من الوقت للعمل في مشاريع خارجية، حيث أوضح إنه بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة "أمازون"، سيركز على "المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة".





وأضاف بيزوس "بصفتي رئيسا لمجلس الإدارة، سأظل منخرطا في مبادرات أمازون المهمة، لكن سيكون لدي أيضا الوقت والطاقة التي أحتاجها للتركيز على صندوق اليوم الأول، وصندوق بيزوس إيرث، وشركة استكشاف الفضاء (بلو أوريجين)، وصحيفة الواشنطن بوست، والأشياء الأخرى التي أشعر بالشغف تجاهها. لم يكن لدي من الطاقة من قبل ما أملكه اليوم، وهذا ليس له علاقة بالتقاعد. أنا متحمس للغاية للتأثير الذي أعتقد أن هذه المنظمات يمكن أن تحدثه".





وجاء الإعلان كجزء من تقرير أرباح الربع الرابع لـ"أمازون"، حيث تغلبت الشركة بسهولة على توقعات محللي وول ستريت لكل من المبيعات والأرباح، وتوجت عامًا لافتًا عزز خلاله الوباء أعمال البيع بالتجزئة والسحابية للشركة.





وكانت أسهم الشركة ثابتة بشكل أساسي بعد فترة وجيزة من إغلاق السوق يوم الثلاثاء، لكنها ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا بعد ساعتين من جرس الإغلاق. وقد نما مخزون "أمازون" بنسبة 69٪ تقريبًا خلال العام الماضي.





وسجلت "أمازون" صافي مبيعات ربع سنوية قيمتها 125.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق، حيث تجاوزت توقعات محللي وول ستريت التي قدّرت عند 119.7 مليار دولار.





كما بلغ صافي الدخل في هذا الربع 7.2 مليار دولار، أي حوالي ضعف الـ3.7 مليار دولار التي توقعتها وول ستريت وأكثر من ضعف الدخل البالغ 3.3 مليار دولار الذي حققته الشركة في الربع الممثال من العام الماضي، في حين بلغت ربحية السهم المخفف 14.09 دولارًا.





وتشمل النتائج الفصلية مبيعات "برايم داي"، الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر بعد تأجيله خلال الصيف بسبب جائحة كورونا. وقد ساهمت المبيعات من "برايم داي"، بالإضافة إلى الطلب المستمر على التسوق عبر الإنترنت مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، في نمو بنسبة 40٪ على أساس سنوي في صافي مبيعات "أمازون" في أمريكا الشمالية، حيث بلغ مجموعها أكثر من 75 مليار دولار، في حين قفزت المبيعات الدولية بنسبة 57٪، إلى حوالي 37.5 مليار دولار.