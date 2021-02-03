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تعليم

رئيس جامعة طنطا: إنشاء مستشفى جامعى جديد بالمحلة الكبرى بتكلفة مليار جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:42 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تستعد لإنشاء مستشفى جامعى جديد بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 11250 مترًا، موضحًا أنه قام بإعداد تصميمات المستشفى طبقًا لأحدث المعايير الدولية.


أوضح رئيس جامعة طنطا، أن المستشفى يضم فى المرحلة الأولى مركزا متطورا للطوارئ  لتقديم الخدمة الطبية لمصابى حوادث الطرق و28 غرفة عناية مركزة و100 سرير إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكبسولات و30 عيادة خارجية متطورة ومركزًا للاشعة يضم أحدث الأجهزة فى العالم وصيدلية مركزية. 

أوضح رئيس الجامعة أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تبلغ مليار جنيه وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل وسيتم قريبًا البدء فى تنفيذ المرحلة الأولي بتكلفة 240 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه عامين. 

وأضاف أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة وافق علي إنشاء مؤسسة "أصدقاء جامعة طنطا" لتمويل المستشفي الجديد بالجهود الذاتية من خلال مشاركات أبناء الغربية والمجتمع المدنى.
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