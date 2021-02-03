جامعة أسيوط تبث بشرى لموظفيها

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقته على تنفيذ أكبر حركة تسويات فى تاريخ الجامعة للعاملين بمختلف قطاعات الجامعة والتى بمقتضاها سوف يتم إعادة تعينهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه.
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وأعلن رئيس جامعة أسيوط أن الحركة من المقرر أن تشمل تسوية الوضع الوظيفي بإعادة تعيين نحو 1196 من العاملين وذلك بتاريخ تعيين 27/9/2019 وهو تاريخ اعتماده للمذكرة الصادرة عن لجنة إدارة الموارد البشرية بالجامعة ، والتى جاء بناء عليها أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيح رئيس الجهاز قراره بالموافقة على إجراء التسوية لنحو 307 موظف من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد الأورام وهو ما تم استكماله مؤخرًا بإصداره الموافقة على تسوية 889 آخرين من العاملين بالقطاع التعليمي بالجامعة ، مشيرًا إلى أنه جارى مخاطبة وزارة المالية لتمويل الدرجات اللازمة لتعيين الموظفين خلال الفترة الوجيزة القادمة .
وأشار الجمال إلى أنه تم تكليفه للإدارة المركزية للموارد البشرية بمواصلة العمل من أجل إنهاء إجراءات التسوية وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار حرصه على مصلحة العاملين بالجامعة والعمل على تحفيزهم لمواصلة تنمية قدراتهم الشخصية والعلمية بما يضمن تحسين مستوى أدائهم وهو ما يأتي متواكبًا كذلك مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى النهوض بالمستوى الوظيفي للعاملين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية الشابة لقيادة العمل التنفيذي والإدارة بما ينعكس أثره على تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية والحفاظ على مستوى كفاءة الجهاز الإداري والذي يُعد أحد مميزات ومصادر قوة جامعة أسيوط .