وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن علاج وتحاليل كورونا .. وتؤكد : انفراجة قوية في توفير لقاحات الفيروس قريبا

صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة اليوم الأربعاء بأن آخر مستجدات فيروس كورونا وتطعيم الأطقم الطبية ووحدات التأمين الطبى وجاءت أهم تصريحاتها كالتالى :









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الأساسية، وبدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر منذ أول أمس مع بعض المستشفيات الجامعية، وستقوم بتطعيم باقي الأطقم الطبية في 363 مستشفى.





وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي لتكريم الطاقم الطبي بعد نجاح مونديال اليد، أنه جاري تطعيم ايضا حوالي 320 مستشفى عزل تابعة للوزارة، وأننا بصدد تلقي جرعات كبيرة جدا من اللقاحات المتنوعة لتغطية الأطقم الطبية بنسبة 100% حتى العاملين في القطاع الخاص.





وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تطعيم المواطنين بسرعة وخلال الفترة القادمة، لافتة إلى إنه خلال ساعات وأيام قليلة نستقبل كميات وجرعات كبيرة جدا من اللقاحات، مؤكدة على أن خطة مصر في اللقاحات واضحة، بداية من الأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ثم باقي المواطنين حسب عوامل الخطورة الطبية.









قالت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، إن حالات الاصابة بفيروس كورونا فى انخفاض ، لافتة إلى أن السعة السريرية لدينا كبيرة جدا ، إلى جانب حدود 30% أشغال للتنفس الصناعى فى مستشفيات العزل فقط.





وأضافت هالة زايد ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أن مستشفيات العزل الاساسية 22 مستشفى من اصل 605 مستشفى بوزارة الصحة ، لذلك فنحن نمتلك سعة سريرية كبيرة جدًا فى التنفس الصناعى والرعاية المركزة .





وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أننا نمتلك متابعة للعزل المنزلى من خلال الاطقم الطبية والعلاج مجانًا لكل المواطنين المقيمين فى مصر من خلال منظومة وزارة الصحة .





وتابعت أن 100% من التحاليل والعلاج مجانًا ، مؤكده أن دعم وزارة الصحة خلف وزارة الشباب والرياضة لها اسباب كثيرة منها أننا نتمنى أن يكون هناك على المدى الطويل الاهتمام بأنشطة الوزارة الرياضية والاتجاه لحياة رياضية أخرى لاننا شعب شباب.





وأكدت أن وزارة الصحة مهمتها الحفاظ على صحة الناس وتعالج من يمرض منهم ، والحفاظ على الصحة جزء منه الرياضة ، لذلك فنحن ندعم وزارة الشباب فى أى أنشطة رياضية بداية من الاطفال وحتى الشباب وكلها خدمات مجانية لانها ستوفر نقود علاج وطاقة لمجالات أخرى.









أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن جائحة كورونا من الممكن أن تستمر لسنوات عديدة، ولذلك ستكون هناك حاجة لتأمين المهرجانات الفنية والبطولات القادمة الرياضية، مشيرة إلى أنه سيتم سيتم صدور قرار وزارى بإنشاء وحدة للتأمين الطبي للأحداث الكبرى التى تحدث فى مصر.





وأضافت خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدة سيتم إنشاؤها وإدخال الشباب الذين لديهم خبرات متعددة فيها، موضحا أنها ستكون وحدة صحية ثابتة ودائمة بالوزارة لأى فعاليات كبرى تحدث فى مصر سواء فنية أو رياضية أو غير ذلك.





وفى سياق أخر، تابعت أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية معينة خلال مونديال كأس العالم لليد، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات كبيرة فى جميع الفنادق التى تستقبلهم، كما أن 7 عيادات فى الإستاد غير العيادات التى تم عملها، بالإضافة إلى الإشراف على صحة المياه ومقاومة الآفات فى الفنادق والملاعب.





وأكد أن هناك بعض الفرق التى كانت متخوفة من البطولة وسط جائحة كورونا، حيث أنه تم القيام بعدة اجتماعات مع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد وكافة الإتحادات لطمأنتهم بشأن تنظيم البطولة من الناحية الصحية.





وأشارت إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تنظيم المونديال، حيث جعلت 100% من المغادرين سعيدين بما تم خلاله.









أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستوى عدد الإصابات بكورونا في انخفاض ملحوظ، كما أن عدد الحالات المنومة في العناية المركزة والتنفس الصناعي قلت، ناصحة المواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية.





وأضافت "هالة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دخول اللقاحات إلى مصر سيعطى حماية أكبر من الوباء، موضحةً أنه بمنتصف الشهر الجاري سيكون هناك انفراجه قوية في اللقاحات وتوفيرها، حيث إنه سيتم نقلها للمواطنين من كبار السن ودور الرعاية الصحية.





وتابعت أن مصر منفتحة على كل العالم، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا مع اللقاح الصيني والبريطاني وسيتم الدخول للقاح الروسي.









قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن اللقاح الذي تعمل عليه مصر هو اللقاح الذى يتم عمل تجارب سريرية عليه، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أعراض غير متوقعة فى اللقاحات، بل فقط وجود ارتفاع فى درجات الحرارة أو ألم في الذراع نتيجة الحقن.





وأضافت "هالة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة الإشغال فى مستشفيات العزل لم تزيد عن 30% فى التنفس الصناعي، موضحة أن هناك إنخفاض شديد فى استخدام الأسرة الخاصة بالعناية المركزة، كما أنه لا يوجد أى مشاكل أو نقص فى الأكسجين.





ووجهت للمواطنين نصائح بشأن كورونا، قائلة: "الكمامة هى أقوى بكثير من أى لقاح، حيث أن اللقاح لن يغنى عنها"، متابعا أن غسل اليدين والكمامة هم أقوى لقاح للبشرية.









هنأت وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة على نجاح الحكومة المصرية في تنظيم كأس العالم لكرة اليد.





وقالت زايد خلال مؤتمر تكريم قطاع الطب الوقائي بوزراة الصحة بعد نجاح البطولة، إن وزير الشباب والرياضة دائما يجلب لنا البطولات العديدة، ونحن فخورين جدا ودائما معه".





وتمنت وزيرة الصحة مزيد من بطولات العالم فى العاب مختلفة، متابعة أن الوزارة لديها العديد من الخبرات المكتسبة نتيجة تلك الدورة.