تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي.
وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة، كما تم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٧ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة.
وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة كلا من صباح منصور و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.