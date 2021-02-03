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محافظات

تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي.
 
وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة، كما تم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٧ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة. 

وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 

وشارك في الحملة كلا من صباح منصور و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز  بالتنسيق مع  شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.
تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور
تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور
تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور
تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور
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