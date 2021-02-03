تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي.

وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة، كما تم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٧ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة.





وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



