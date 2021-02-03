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مرأة

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 م
كفتة بالطحينة
كفتة بالطحينة
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نهى هجرس
تعد الكفتة من الأكلات المميزة، وتفضل العديد من الأمهات تقديمها للأطفال بطرق مختلفة مع السلطات التي تضيف إليها مذاقا رائعا، ولذلك نقدم إليكم طريقة عمل الكفتة الجملي بالطحينة للشيف الشربيني..

مقادير كفتة أرز جملي بالطحينة
لحمة جملي مفرومة
أرز  منقوع مجفف مطحون
طماطم
شبت
بقدونس
كزبرة
بصل مفروم
ثوم مفروم
بهارات لحم
بصل وثوم بودرة
قرفة
جوزة الطيب
ملح وفلفل
سمن
زيت للقلي

للصوص
طحينة
ماء
عصير ليمون
ثوم مفروم
ملح
خل
زيت زيتون
كمون ناعم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة أرز جملي بالطحينة
* يفرم البصل والثوم فى الكبة مع الخضرة واللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يضاف الأرز المطحون ويقلب كل الخليط فى الكبة

* يمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على قوام متماسك للكفتة

* يشكل الخليط أصابع ويقلى فى الزيت

* يشوح البصل والثوم المفروم فى السمنة على النار

* يضاف عصير الطماطم

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ويترك الخليط على النار يتسبك

* توضع الكفتة فى الصلصة وتقلب

لخليط الطحينة

* تخلط كل المكونات

* تغرف الكفتة وتقدم مع صوص الطحينة
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