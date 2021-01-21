أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كفتة مشوية في البيت

الكفتة المشوية من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص خارج المنزل بالمطاعم و المحلات نظرا لمذاقها المختلف الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت..
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مقادير كفتة مشوية
لحمة مفرومة
دهن مفروم
بصل مبشور
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
بيضة
بقسماط
جيلاتين
زيت
ملح
فلفل اسود
فحم
أسياخ شيش
-التقديم
سلطة طحينة
خبز بلدي
بقدونس
طريقة تحضير كفتة مشوية:
-خلط اللحمة المفرومة مع البصل والقرفة والزنجبيل والبيضة والبقسماط والجيلاتين والزيت والملح والفلفل في الكبة.
-يصنع من الخليط أصابع كفتة حول أسياخ الشيش.
-وتشوى جيدا من جميع الجهات.
-وتقدم مع الطحينة والخبز والبقدونس.