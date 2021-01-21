ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كفتة مشوية في البيت

الخميس 21/يناير/2021 - 04:00 ص
طريقة عمل كفتة مشوية
طريقة عمل كفتة مشوية
Advertisements
هاجر هانئ
الكفتة المشوية من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص خارج المنزل بالمطاعم و المحلات نظرا لمذاقها المختلف الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت..

اقرا إيضا..
طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات


مقادير كفتة مشوية
لحمة مفرومة 
دهن مفروم
بصل مبشور 
قرفة ناعمة 
زنجبيل بودرة 
بيضة 
بقسماط 
جيلاتين 
زيت 
ملح 
فلفل اسود 
فحم 
أسياخ شيش 

-التقديم
سلطة طحينة 
خبز بلدي 
بقدونس 


طريقة تحضير كفتة مشوية:
-خلط اللحمة المفرومة مع البصل والقرفة والزنجبيل والبيضة والبقسماط والجيلاتين والزيت والملح والفلفل في الكبة.
-يصنع من الخليط أصابع كفتة حول أسياخ الشيش.
-وتشوى جيدا من جميع الجهات.
-وتقدم مع الطحينة والخبز والبقدونس.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور

رحلة لا تنسى.. «كنغر» يتجول في أنحاء طائرة ركاب.. وأفراد الطاقم يوثقون اللحظة

وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟