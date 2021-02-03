محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم تنفيذ حملات إزالة للحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، لـ سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم و التى تختص بتلقي طلبات راغبى تقنين أراضى واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.





رافقه خلال جولته المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد والمهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد اراضي أملاك الدولة، و عدد من القيادات التنفيذية.





و أثنى محافظ قنا، علي الجهود المتميزة التي يقوم بها العاملين بالوحدة، مؤكدًا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة و استرداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.





فيما أوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن اجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت ٤٧ ألف و١٢٧ طلب، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة ٣٣٨٦ عقد وبلغت جملة المتحصلات من التقنين ٢٧٠ مليون و ٩٩٤ الف جنيه، وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء تم تلقى ٧٠ ألف و ٥١٦ طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة و بلغت جملة المتحصلات منذ بدأ التصالح بلغت ٢٧٢ مليون ٢٨٦ ألف جنيه.





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