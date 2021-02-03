ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:18 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم تنفيذ حملات إزالة للحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.


جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، لـ سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم و التى تختص بتلقي طلبات راغبى تقنين أراضى واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.


رافقه خلال جولته المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد والمهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد اراضي أملاك الدولة، و عدد من القيادات التنفيذية.


و أثنى محافظ قنا، علي الجهود المتميزة التي يقوم بها العاملين بالوحدة، مؤكدًا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة و استرداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.


فيما أوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن اجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت ٤٧ ألف و١٢٧ طلب، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة  ٣٣٨٦ عقد وبلغت جملة المتحصلات من التقنين ٢٧٠ مليون و ٩٩٤ الف جنيه، وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء تم تلقى ٧٠ ألف و ٥١٦ طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة و بلغت جملة المتحصلات منذ بدأ التصالح بلغت ٢٧٢ مليون ٢٨٦ ألف جنيه.


اقرأ أيضًا :

الشغل مش عيب.. فني تكييف يواجه البطالة والركود ببيع "قهوة على الرمل" في قنا.. شاهد

مصرع شاب صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان الجبانة بقنا

محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
محافظ قنا: تنفيذ حملات إزالة للحالات التى لم توفق أوضاعها ..شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قنا تتلقى 61 ألف طلب تصالح و 47 ألف طلب تقنين أراضى أملاك دولة

محافظ الشرقية: تقنين 2122 حالة تعد على أملاك الدولة وتقديم 224 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

شعراوي: استرداد 1.3 مليون فدان من أملاك الدولة و16.8 مليار عوائد التصالح

مناقشات حادة تحت قبة البرلمان.. النواب يحاصرون وزير التنمية المحلية بالأسئلة: من الجاني في أزمة مخالفات البناء.. ومصير الأسواق والمواقف العشوائية.. والوزير يقدم كشف حساب

محافظ الفيوم: 120 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه

ترشيحاتنا

لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة

أطعمة تزيد من الإحساس بالجوع في الشتاء.. احذر من تناولها

بهدف الشهرة والربح.. تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات "أحمد ونهى" بالبحيرة

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

محمد رجب ينافس ابنه فى مسابقة سيارات .. والأخير يفوز بالمركز الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس