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رياضة

موسيماني: الخطيب أسطورة وسأكون أول أفريقي يدرب فريقا أوروبيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف "بيتسو موسيماني" المدير الفني لفريق الأهلي، عن موقفه من قيادة إحدى الفرق الأوروبية خلال الفترة المقبلة وشعوره بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي. 

وقال "موسيماني"، في تصريحات لـ "CNN"، من كان يصدق إن يقود الأهلي شخص قادم من دولة تعاني من العنصرية ليكون أول مدرب من جنوب أفريقيا يتوج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا عقب غياب دام ٧ سنوات إضافة إلى تتويجه من قبل بدوري الأبطال مع فريق صن داونز.

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس الأهلي شخص رائع ووجوده يشبه أن يكون كيني دالجليش رئيسا لـ ليفربول، مشددا على أن الخطيب أثبت أن وجهة نظره سليمه عقب التتويج بدوري ابطال افريقيا تحت قيادته للفريق.

وتابع "لا أريد الحديث عن الأمر كثيرا فأنا المختار وقيادتي للفريق ليس قرارا سياسيا"، مشددا على أن قيادته للأهلي كانت بسبب فوزه السابق أمام الفريق والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وعن التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يجب أن يغير من سياسته ويبدأ في اختيار مدربين من خارج أوروبا لأنها جوائز عالمية.

وأضاف أن خورخي خيسوس مدرب بنفيكا حقق العديد من الألقاب مع فلامنجو البرازيلي ولكنه لم يرشح للجائزة.

وعن قيادته لأحد الفرق الأوروبية، أكد أنه ربما يكون اول مدرب يتولى قيادة فريق أوروبي والأمر ليس ببعيد.

وأضاف أن أوروبا لا تمتلك العديد من المدربين الأفارقة، مشددا على أن هناك العديد من النجوم الأفارقة تألقوا في أوروبا فكيف لا يحصلون على فرصة للتدريب.

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