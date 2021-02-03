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مرأة

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:31 م
عبير صبري
عبير صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة من اسوان

وتألقت عبير صبري، ببلوزة طويلة وانيقة باللون الأسود الذى يبرز جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.
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