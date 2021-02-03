أحمد مجاهد: مخالفات عقود أجيرى فشنك وصلاح فى الاولمبياد وهذه تفاصيل تخفيض عقوبة شناوي الاهلي





بعد قرار تجديد الثقة فى اتحاد الكرة حتى نهاية شهر يوليو المقبل يعكف أحمد مجاهد رئيس الجبلاية على وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.





أحمد مجاهد واجه هجوما ضاريا لدى إدارته العديد من الملفات الخاصة بشؤن التحكيم والدورى المحلى وغيرها.





رئيس الجبلاية تحدث فى مختلف الملفات الشائكة فى عقود خافيير أجيرى ونهاية الدورى وتخفيض عقوبة حارس الأهلي.





فى البداية كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة مصير مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش وقال : لم يحدد حتى الان موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش.





اضاف: فيه حاجات تبع تقنية الفيديو سوف يتم استكمالها وايضا الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة سيتم استكمال جدول الدورى حتى الاسبوع ال ٣٤.





وفجر أحمد مجاهد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقال : تصريحاته حول مشاركة محمد الشناوى فى مونديال الأندية لا علاقة لها بقرار تخفيض عقوبة الإيقاف إلى مباراة واحدة.





أضاف : انا ذكرت اسباب تخفيض العقوبة بناءا على أن إدارة المسابقات اتخذت القرار بناءا على ما عرض عليها وعندما تم عرض المحضر علينا جرى سؤال لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية وأجابت أن الحكم أخطأ ونحن قمنا بتصويب المسار.





شدد على أنه لا علاقة بحديثى عن مشاركة الشناوي فى مونديال الأندية على الاطلاق بتخفيض العقوبة وانما بناءا على تأكيد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج بأن قرار حكم اللقاء خطأ.





وقال أحمد مجاهد عن موعد نهاية الدورى : تم وضع موعد لانتهاء المسابقة المحلية بمعرفة إدارة المسابقات تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على أن يكون ٣٠ سبتمبر القادم سيتم إنهاء بطولة الدوري الممتاز لافتا إلى أن المسابقة المحلية تسير وفقا لضوابط ولوائح صارمة





أشار إلى أن إدارة المسابقات تعكف فى الوقت الراهن على الانتهاء من مواعيد جدول الدورى الممتاز حتى الاسبوع الـــ ٣٤ مشددا على أنه فور الانتهاء من مواعيد جدول الدورى حتى الاسبوع الــ ٣٤ سيتم إرساله إلى الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة النهائية.





وعلق أحمد مجاهد على ما تردد بشأن وجود مخالفات فى عقد المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر الوطني وقال : مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تقدم باستقالته قبل اقالة أجيرى من منصبه.





أضاف: الجهات الرقابية تواجدت فى الساعات الماضية داخل مقر الجبلاية ولم تصدر أي تقرير نهائي بشأن وجود أي مخالفات مالية أو إدارية بشأن عقود المكسيكي خافيير أجيرى مدرب الفراعنة الكبار السابق لافتا إلى أن كل ما يثار حول هذا الشأن لا يمت إلى الحقيقة بصلة مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجهات الرقابية بمثابة الفيصل فى عقود اجيرى.





وكشف أحمد مجاهد تفاصيل التحضيرات لاحتفالية مئوية الجبلاية وقال : مئوية الجبلاية يوم ٣ ديسمبر من العام الجاري ويتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل خروج الاحتفالية فى ابهي صورة.





أضاف: يتم التحضير لاحتفالية مئوية الجبلاية بشكل يليق باسم وحجم مصر وسوف يتم تشكيل لجان والاستعانة بالكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إضافة إلى الدكتور محمد عفيفي بكلية الآداب جامعة القاهرة للمشاركة فى إبراز تاريخ الكرة المصرية واحتفالية الجبلاية.





أشار إلى أنه سوف تقام مباراة ودية بين منتخب مصر وأساطير العالم على هامش احتفالية مئوية الجبلاية منوها إلى أن اللجان التى سوف يتم تشكيلها لاحتفالية مئوية اتحاد الكرة سيتم التنسيق معها على اعلي مستوى لإخراج الحدث إلى النور.





أوضح أنه سوف يتم توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات الرياضية العالمية والعامة ورموز وأساطير الكرة فى العالم لحضور احتفالية مئوية الجبلاية.





وأكد أحمد مجاهد أنه سيتم إعادة صياغة بند الجدارة الرياضية وقال : بند الجدارة الرياضية مكتوب بشكل سيئ جدا فى اللائحة ولا يمنح العدالة للفرق المشاركة فى المسابقة المحلية.





تابع: تمت مناقشة بند الجدارة الرياضية مع مسؤولى الأندية خلال الجلسات التى تم عقدها فى الآونة الأخيرة من أجل الاتفاق على تعديل صياغة بند الجدارة الرياضية.





وقال ايضا : كل ما يثار حول بند الجدارة الرياضية ياتي فى إطار التربص وسوف يتم تعديل الصياغة بالتنسيق مع الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز فى قادم الايام مشددا على أنه لا نية لإلغاء الدورى الممتاز كما يتردد بين الحين والآخر لافتا إلى أن الجميع يتمسك باستكمال المسابقة المحلية خلال الفترة القادمة.





وكشف أحمد مجاهد اخر المستجدات حول موقف ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي وقال : شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تواصل معنا وأكد رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.





تابع: لا نعرف موقف نادى ليفربول حتى الآن وما إذا كان سيوافق على ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد من عدمه وحتى الآن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطرنا ما إذا كانت الأولمبياد ستقام في موعدها أم لا.





شدد على أن ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأوليمبي فى اولمبياد طوكيو متروك للمدير الفني من عدمه مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية المصرية لم يصل منها موقف حول الاولمبياد مضيفا أنه لم يرسل حتى الآن اى شئ على الطبيعة وموقف القرية الأوليمبية فى اليابان.





وأكد أن تعديلات سوف تجرى فى قادم الأيام بشأن مديرى مناطق كرة القدم وقال : سوف تجرى تعديلات بشأن مديرى المناطق على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.





أوضح أن هناك قراراةبالجمعية العمومية لاتحاد الكرة سوف يتم مناقشة تفعيله بالتنسيق مع ممثلى الأندية خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى أن القرار الذى تمت مناقشته من جانب الأندية ممثلي الجمعية العمومية ينص على أن من يدير مناطق كرة القدم فى ربوع المحافظات يكون المدير التنفيذى.