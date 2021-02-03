ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: 30% فقط نسبة الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل الأساسية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:52 م
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
عادل نصار
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر تطورات إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة أن نسبة الاصابات انخفضت بشكل كبير الأمر الذي ساعد في انخفاض نسبة الإشغال بالمستشفيات. 


وأضافت زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، ان الدولة تعمل بقوة في هذا الأمر وتقدم عملا كبيرا وكذلك العاملون بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تراجعا في منحنى الإصابات بشكل ملحوظ. 


وأكدت أن الحفاظ على الإجراءات الاحترازية يساهم في مزيد من التراجع في أعداد الإصابات، لافتة إلى أن نسبة الإشغال بمستشفيات العزل الأساسية لأجهزة التنفس الصناعي تصل لـ 30% فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تستعرض موقف مواجهة كورونا وتؤكد: 76% من الأسرّة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة

الصحة تعلن عن مبادرة رئاسية جديدة لـ "متابعة حالات العزل المنزلي" لمرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا.. والمجمع القومي للأمصال واللقاحات يهدف إلى تأمين المخزون الإستراتيجي منها

برلمانية: طمأنة المواطنين بشأن انخفاض مصابي كورونا تحقق نتائج عكسية

نائبة: لا يوجد مقياس يحدد نسبة الإصابات بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

بعد تحذيرات الخارجية.. هل تعلق الكويت الرحلات من مطاراتها؟

ملكة الرشاقة.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها بفيديو جديد في الجيم

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة