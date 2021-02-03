وزيرة الصحة: 30% فقط نسبة الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل الأساسية

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر تطورات إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة أن نسبة الاصابات انخفضت بشكل كبير الأمر الذي ساعد في انخفاض نسبة الإشغال بالمستشفيات.









وأضافت زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، ان الدولة تعمل بقوة في هذا الأمر وتقدم عملا كبيرا وكذلك العاملون بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تراجعا في منحنى الإصابات بشكل ملحوظ.







