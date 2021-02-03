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محافظات

التاجر الأمين.. عم محمد يعيد 150 ألف جنيه لصاحبها عن طريق فيسبوك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 م
التاجر الامين
التاجر الامين
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مروة فاضل
أيام وليال قضاها عم محمد في مركز تلا بمحافظة المنوفية للبحث عن صاحب المال الذي وجده أمام محل عمله.


يمتلك الحاج محمد شوقي سوبر ماركت، ووجد أمامه "كيس اسود" بداخله مبلغ من المال داخل المحل اعلى " كراتين "، وتبين أن المبلغ حوالي 150 الف جنيه.


وقال الحاج محمد شوقي إنه اتصل بأحد الشباب يمتلك حسابا علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمطالبته بوضع اعلان علي صفحته بالعثور علي مبلغ من المال تاركا رقم هاتفه.


وأوضح أنه تلقي العشرات من الاتصالات من الأهالي لكن جاءت المبالغ خاطئة حتي اتصل به صاحب المال.


وتابع أن صاحب المال عرض عليه نسبة ١٠٪ من المبلغ مكافأة نحو ١٥ الف جنيه لكنه رفض المبلغ فدية لأولاده وأحفاده.


وأضاف، أنه كان يخشي علي صاحب المال مرددا " كان هيموت علي فلوسه الله اعلم بيه تعب فيهم ".


وأوضح، أنها ليست المرة الأولي التي يجد فيها مبالغ من المال والهواتف المحمولة، قائلا "ما بقبلش على نفسي ولا على عيالي فلوس حرام".
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