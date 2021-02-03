وزيرة الصحة : القطاع الصحي تعاون بجدية مع الشباب والرياضة لإنجاح مونديال اليد..فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الوزارة لديها خبرات في التأمين الطبي للأنشطة الكبرى تم اكتسابها من خلال وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية منها بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضة للإحتفال بنجاح تنظيم مونديال اليد ونقلته فضائية تن أن العاملين بالقطاع الصحي لم يألوا أي جهد في تقديم الدعم الكامل لوزارة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير من خلال وضع وتنفيذ خطة على أعلى مستوى.





وتابعت وزيرة الصحة ان الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة لنجاح خطة التأمين الطبي للبطولة والاستجابة السريعة لأي متطلبات وفقًا لمستجدات الأوضاع.



