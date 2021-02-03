خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى الـ 3000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3320 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 309162 إصابة.





كما سجلت الصحة اللبنانية 89 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3315 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الآن.





اقرأ ايضًا| صحة دبي تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا





فيما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2358 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 186052 حالة.



