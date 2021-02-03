صحة دبي تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

أعلنت هيئة الصحة بإمارة دبي، اليوم الأربعاء، بدء حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.





وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" إنه تم تحديد الفئة الاولى في الحصول على اللقاح للمواطنين والمقيمين من أصحاب الهمم وذوي الامراض المزمنة من حملة اقامة دبي فيما شملت الفئة الثانية خط الدفاع الاول والمهن الحيوية.





وأضافت عبر موقعها الرسمي إنه يمكن الحصول على الموعد للفئة الاولى من خلال الاتصال على 800342 والفئة الثانية من خلال التنسيق المشترك بين الهيئة والمؤسسات التي يعملون بها .





وحددت الهيئة مكان التطعيم للفئة الاولى بمركز "ون سنترال" والفئة الثانية مركز التطعيم الميداني التابع لصحة دبي على أن يكون التطعيم وفقا للمواعيد المسبقة في مراكز هيئة الصحة.