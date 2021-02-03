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أخبار العالم

سلالات كورونا تجتاح تركيا وتحذيرات من موجة ثلاثية لـ الفيروس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر خبراء أتراك من ثلاث سلالات جديدة من فيروس كورونا من إنجلترا وجنوب إفريقيا والبرازيل تهدد العالم الآن بسبب ارتفاع معدل انتقالها.

وبحسب "أناضول" التركية، قام فريق من كبار الخبراء الطبيين في تركيا بإجراء تقييم مفصل للطفرات وخلصوا إلى أنه من المرجح أن تنتشر جميع المتغيرات الثلاثة في جميع أنحاء العالم في فترة قصيرة.

اكتشف البديل البريطاني، المعروف في الدوائر الطبية باسم "البديل المثير للقلق"، لأول مرة في النصف الثاني من شهر سبتمبر من العام الماضي.

سرعان ما انتشر إلى جنوب إنجلترا وأصبح الفيروس السائد، خاصة في ديسمبر، على الرغم من الإجراءات المشددة المعمول بها.

علاوة على ذلك، فإن معدل وفيات الفيروس المتحور أعلى أظهرت الدراسات أنه يؤثر على جميع الفئات العمرية واستجابته للقاح منخفضة.

أدى العدد المتزايد للحالات إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية، مما أدى إلى زيادة عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة والوفيات.

أدى الفيروس المتحور، الذي انتشر في العديد من البلدان، إلى زيادة حصته في الانتقال داخل المجتمع، خاصة في أيرلندا والبرتغال، وكذلك سويسرا والدنمارك.

هناك مخاوف من أن الفيروس المتغير قد يصبح السلالة السائدة في منتصف فبراير. في تركيا حاليًا، هناك 128 حالة - بما في ذلك 114 من المملكة المتحدة - من السلالة الجديدة.

جنوب أفريقيا

وفقًا للتقييم، تم اكتشاف المتغير الثاني خلال الموجة الثانية في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.

أظهرت الدراسات الأولية أن هذا المتغير قد يكون مقاومًا للتحييد عن طريق العدوى الطبيعية والأجسام المضادة بعد التطعيم.

ازدادت عدوى هذا النوع، السائد الآن في جنوب إفريقيا، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان يتسبب في حدوث تغيير في مسار المرض.

هذا المتغير، الذي شوهد في "الحالات المتعلقة بالسفر"، تم اكتشافه في 31 دولة حتى الآن. أدى بعضها إلى مجموعات من الحالات بدون سجل سفر، خاصة في إنجلترا وفرنسا وإسرائيل.

البديل البرازيلي في اليابان وكوريا الجنوبية البديل البرازيلي شوهد في اليابان وكوريا الجنوبية. البديل البرازيلي المشفر "P1" شائع في ولاية أمازوناس.

وفقًا للتقييم، تم الوصول إلى مناعة القطيع لفيروس كورونا بسبب انتشار العدوى في هذه المنطقة، لكن الارتفاع المفاجئ في الحالات وإعادة العدوى أصبح مدعاة للقلق.

وقد حيرت الأطباء قدرتها على إعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا بالفعل من كورونا.

لم يتم تحديد آثار المتغير البرازيلي على مسار المرض ومعدلات الوفيات بعد. كما تم اكتشافه في اليابان وكوريا الجنوبية لدى الأشخاص العائدين من البرازيل.
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