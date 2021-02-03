وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن البنية المعلوماتية المصرية تتكون من أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها بشكل كامل.
وأضاف وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المعيار الأساسي لنجاح أى منظومة رقمية هو قدرتها على إحداث أثر.
ولفت، إلى أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الوزارة فى مشروع تطوير القرى المصرية، وأن الرئيس مهتم بالقري.
وكشف أن دور وزارة الاتصالات يكمن فى شبكة الالياف الضوئية، وتطوير مكاتب البريد و التأكد من أن سعتها تخدم المواطنين، وهناك خطة لتطوير المكاتب بالقري.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تدعيم شبكات الاتصالات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات ستعمل على توصيل شبكة الألياف الضوئية للمحافظات لوصول الانترنت بشكل جيد.
وقال طلعت وزير الاتصالات، إن مدينة المعرفة مقامة على 200 فدان و تحتوى على كل الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد المبنى اليوم .
ولفت، إلى أن مدينة المعرفة تحتوى على 4 مبان رئيسية، و تضم أول جامعة معلوماتية فى الشرق الأوسط، وأن جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية وقعت اتفاقا مع جامعة بيردو العالمية.
وأشار إلى أن التعامل فى المبنى الحكومى بالعاصمة الإدارية سيكون بدون أوراق أو ملفات و ستتعامل الكترونيا، وأن الحكومة ستكون تشاركية وستتبادل البيانات و المستندات، و سيكون للمواطن شباك واحد فقط للحصول على ما يحتاجه.
وأوضح، أن أى مواطن يريد أى شيء من العاصمة سيكون عن طريق منصة مصر الرقمية، فالمواطن لا يذهب للعاصمة من أجل استخراج أو عمل أى خدمة.
وأكد أن الدولة ستوفر على المواطنين الوقت، وكل ما يحتاجه المواطن سيحصل عليه.