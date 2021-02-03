هذه السيارة تألقت مع مي عز الدين.. اعرف قصتها | صور

"امبارح جات تولع في البوتاجاز ولعت في التلاجة.. وانت زعلان على أمك .. لا زعلان على التلاجة، أنا آخد شنطتي وأروح عند أمى لا تقولي كاني ولا ماني، جايدا الدمبوجى ده ايه الاسامي الواضحة دي، ايه ده ما شاء الله هو في حيطة كمان " .. عمل سينمائي طريف يتشابه في قصته مع قصص الافلام الهندية الخيالية ولكن بالطابع المصري، لذلك أطلق عليه " شيكامارا "، والذي كان سببًا رئيسيًا في إبراز قدرات بطلته مي عز الدين التمثيلية في تجسيد شخصيتين على النقيض ببعضهما.









يتناول فيلم " شيكامارا " قصة فتاتين تتشابهان في الشكل كحد التطابق ولكنهما تختلفان في الظروف الحياتية وطريقة المعيشة والحياة الاجتماعية، حيث ولدت جايدا لعائلة فاحشة الثراء لا تكترث بشىء في الحياة سوى الاهتمام بحيواناتها الأليفة والسهر مع أصدقائها و فوزها بالألعاب ومسابقات الرقص ضد منافستها سوزي، والفتاة الأخرى شيكمارا التي تعاني من الفقر وتراكم أزماتها و زوجها العاطل المستهتر الذي ترك لها مسئولية العمل وتربية أطفالهما والإنفاق عليهم.









تواجه جايدا تبكيت حبيبها والمحيطين بها لعدم مسؤوليتها واستهتارها لتتمنى ان تتعرض لموقف يجعلها تعرف معنى المسؤولية، وفي ذات الوقت تقوم شيكمارا بالعمل كسائقة ميكروباص لتوفير المال اللازم للإنفاق على بيتها، وتتمنى هي الأخرى أن ينجلي همها وترزق بمال كثير يغنيها عن عمر من الشقاء، ليشاء القدر أن تصطدم شيكامارا بالميكروباص الخاص بها بسيارة جايدا الحديثة موديل العام والتي لا تبالي باصطدامها لأنها لم تتأثر بشيء وهذا يدل على صلابة هيكلها الخارجي، فلنتعرف على هذه السيارة









كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، والتي أخذت شهرة كبيرة في الشارع المصري لتنوع طرازاتها، وتقديمها لنسخ عديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية لمراعاة عنصر التطور.









ظهرت السيارة هيونداي في فيلم " شيكامارا " من طراز COUPE GK والذي أصدرته في الفترة ما بين عامي 2001 وحتى 2009، وزودت هذه السيارة بمحرك مكون من ست أسطوانات بسعة 2.7 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 170 حصانا، وتتوفر هذه السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.









جدير بالذكر أن فيلم شيكامارا بطولة كل من " مي عز الدين، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، ماجد الكدواني، إدوارد، بدرية طلبة، ياسمين جمال" ومن تأليف محمد نبوى و سامح سر الختم ووليد سيف، ومن إخراج أيمن مكرم، وتم عرض هذا العمل للمرة الأولى في 17 ديسمبر عام 2007.