LAND ROVER وTOYOTA يصطادان أسد أفريكانو

" مش كل يوم بطاطس بطاطس، صابونة.. إنتوا جايين تستحموا هنا ولا ايه، مرة ربنا يرحمك يا أبويا ومرة ربنا يرحمك يا عمي ربنا يستر على ستك، بكار، بيسألني عن حد في المرور عشان عايز يرخص زرافة ".. مشهد من واحد من الأفلام التي ألقت نظرة عن طبيعة الحياة الإفريقية، والذي اعتمدت مشاهده بشكل رئيسي على إبراز جمال الطبيعة الخلابة وما يتخللها من كائنات حية لا يدري المصريون عنها شيئا حينها سوى رؤيتها داخل قفص حديدي بحديقة الحيوان، إنه فيلم " أفريكانو ".





يحاكي فيلم "أفريكانو " معاناة الأطباء البيطريين هنا في مصر، وما يواجهونه من صعوبات فهم الأشخاص لطبيعة مهنتهم والتقليل منها ومن أية أفكار لتطويرها، لتجبر تلك العقبات التي يواجهها بدر الطبيب البيطري للتفكير في السفر إلى عمه المقيم في جنوب إفريقيا، لتحقيق الإنجازات التي يحلم بها مجال عمله، فيفاجئ بخبر وفاة عمه وأنه يجب عليه السفر إلى جنوب إفريقيا بالفعل لنيل حقه في ميراثه، ليجد انه أمام حلم عمره فميراثه كان عبارة عن حديقة للحيوان مفتوحة يتخللها جميع ما خلق من كائنات حية عدا المفترس منها.





وبالفعل سافر بدر برفقة عصام زوج شقيقته إلى جنوب إفريقيا، وذهب لرؤية ميراثه حديقة الحيوان المفتوحة التي تشبه الغابة ولكن كان يصعب التجول بتلك الحديقة دون سيارة مؤهلة للسير في الغابات والطرق الوعرة، لذلك ذهب إليهم أدم سائق عمه ومعه السيارة التي صنعت خصيصا لهذه المهام الصعبة إنها السيارة لاند روفر ديفندر ولكن بهيكلها الشرس الذي يشبه السيارات الحربية.





بدأت شركة صناعة السيارات البريطانية لاند روفر في تصنيع الطراز LAND ROVER DEFENDER في العام 1948 لتكون سيارة دفع رباعي مخصصة للسيرفي الطرق الصحراوية والوعرة، ولكن تم تطوير نسخ منها تحت مسمى 130 SAFARI والذي تم تطويره للسير في الغابات من قبل فرع شركة لاند روفر بجنوب إفريقيا بمنطقة إندابا، والتي تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات مزود بشاحن توربيني يستطيع أن يولد قوة قدرها 296 حصانا، ومحرك أخر مكون من ستة إسطوانات ليولد قوة 395 حصانا.





" زنجا أنا عايز أقولك إني مش جبان" جملة رددها عصام وهو جالس في الغابة منتظر هجوم الأسد الدخيل في أية لحظة وبالطبع رددها وهو واثق من حمايته داخل أسطورة السيارات اليابانية السيارة تويوتا لاند كروزر LAND CRUISER من الطراز J80 والذي أنتجته شركة سناعة السيارات اليابانية تويوتا في الفترة ما بين عامي 1990 وحتى 2008، وهو الطراز المخصص للطرق الوعرة، وقد زود بمحرك سداسي الإسطوانات يأتي بسعة 4.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 212 حصان.



