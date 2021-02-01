قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور

"برافو برافو حاجة هايلة.. حاجة عظيمة حاجة تجنن هنبعتلك بعدين، قولتلك 100 مرة أنا لسه أنا لسه صغيرة أنا لسه صغيرة، عم حزومبل فاعل خير دايمًا أحب أساعد الغير.. لأ يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط.. اليوم خلص .. الحلوة لسه صغيرة على الحب لسه صغيرة "، أقنعت الجميع بطفولتها البريئة حتى اقتنع المشاهد كذلك، فبالرغم من كونك تعرف أنها قصة تمثيلية، إلا أنك في كل مرة تشاهدها تشعر وكأنك في جولة حقيقية في حياة الأنثى الطفولية سميحة عبدالسلام والمخرج التليفزيوني الكبير كمال عزمي من العمل السينمائي العبقري " صغيرة على الحب ".





يتناول فيلم صغيرة على الحب قصة أسطورية قلما تحدث في عالم السينما ولكن لأنها سعاد حسني يمكنها تحويل المستحيل لواقع، حيث جسدت شخصية سميحة صاحبة الصوت العذب والتي تحلم بخروج صوتها إلى النور لعالم الغناء والتمثيل والشهرة، لتحدث فرصة عمرها ويعلن التليفزيون عن مسابقة للوجوه الجديدة على حسب طلب مخرج العمل كمال عزمي "رشدي أباظة "، لتنتهز الفرصة وتذهب سريعا للاشتراك، ولكن يحول بينها وبين حلم عمرها شروط المسابقة حيث لا يزيد عمر الفتاة المشتركة عن عمر الـ 14 عاما.





وهنا تستغل سميحة موهبتها التمثيلية الجبارة وتقوم بأداء دور طفلة تبلغ من العمر 13 عام وبالفعل يقتنع المخرج وجميع العاملين بالتليفزيون المصري بذلك الأمر، وتبدأ الاحداث الطريفة تتوالى بين سميحة والمخرج كمال وخطيبها صلاح "نور الدمرداش" المهووس بطهي الطعام عندما يطارد سميحة وهي ذاهبة إلى مقر التليفزيون بسيارته البيضاء التي صادفت أيضا بأنها تشبه سيارة المخرج كمال عزمي ولكن بفرق بسيط في موديل إصدارها.





كانت السيارة تحمل شعار شركة السيارات الأمريكية العريقة فورد، ولكنها كانت من طراز بمسمى FORD FAIRLANE VICTORIA، والذي تم تصنيعه في أستراليا بمقر مصانع شركة فورد في تلك البلدة، والتي بدأت في إنتاجها في العام 1955.





طرحت شركة فورد السيارة FAIRLANE VICTORIA لتحل محل الطراز CRESTLINE ولكن بمستوى أعلى في تزيين الهيكل الخارجي، واعتمدت فورد على إصدارها في بادئ الأمر على سيارة " سيدان " ذات أربعة أبواب، وإصدار أخر بمفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه "، ثم تلاها بعد ذلك تطوير هيكلها وإصدار نسخة أخرى من المفهوم القابل للتحويل " كابورليه".





زودت السيارة FORD FAIRLANE VICTORIA بمحرك أولي سعة 3.7 لتر ليولد قوة 120 حصان، لتقوم فورد بعد ذلك بتطويرها لتستخدم محرك مكون من ثمانية إسطوانات V8 بسعة 4.8 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 193 حصان، وتعد هذه السيارة من أولى السيارات التي إحتوت على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.



