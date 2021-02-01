ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:31 م
قصة سيارة غامضة طاردت
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة
Advertisements
ماجدة المهدي
"برافو برافو حاجة هايلة.. حاجة عظيمة حاجة تجنن هنبعتلك بعدين، قولتلك 100 مرة أنا لسه أنا لسه صغيرة أنا لسه صغيرة، عم حزومبل فاعل خير دايمًا أحب أساعد الغير.. لأ يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط.. اليوم خلص .. الحلوة لسه صغيرة على الحب لسه صغيرة "، أقنعت الجميع بطفولتها البريئة حتى اقتنع المشاهد كذلك، فبالرغم من كونك تعرف أنها قصة تمثيلية، إلا أنك في كل مرة تشاهدها تشعر وكأنك في جولة حقيقية في حياة الأنثى الطفولية سميحة عبدالسلام والمخرج التليفزيوني الكبير كمال عزمي من العمل السينمائي العبقري " صغيرة على الحب ". 

يتناول فيلم صغيرة على الحب قصة أسطورية قلما تحدث في عالم السينما ولكن لأنها سعاد حسني يمكنها تحويل المستحيل لواقع، حيث جسدت شخصية سميحة صاحبة الصوت العذب والتي تحلم بخروج صوتها إلى النور لعالم الغناء والتمثيل والشهرة، لتحدث فرصة عمرها ويعلن التليفزيون عن مسابقة للوجوه الجديدة على حسب طلب مخرج العمل  كمال عزمي "رشدي أباظة "، لتنتهز الفرصة وتذهب سريعا للاشتراك، ولكن يحول بينها وبين حلم عمرها شروط المسابقة حيث لا يزيد عمر الفتاة المشتركة عن عمر الـ 14 عاما.

وهنا تستغل سميحة موهبتها التمثيلية الجبارة وتقوم بأداء دور طفلة تبلغ من العمر 13 عام وبالفعل يقتنع المخرج وجميع العاملين بالتليفزيون المصري بذلك الأمر، وتبدأ الاحداث الطريفة تتوالى بين سميحة والمخرج كمال وخطيبها صلاح "نور الدمرداش" المهووس بطهي الطعام عندما يطارد سميحة وهي ذاهبة إلى مقر التليفزيون بسيارته البيضاء التي صادفت أيضا بأنها تشبه سيارة المخرج كمال عزمي ولكن بفرق بسيط في موديل إصدارها.

كانت السيارة تحمل شعار شركة السيارات الأمريكية العريقة فورد، ولكنها كانت من طراز بمسمى FORD FAIRLANE VICTORIA، والذي تم تصنيعه في أستراليا بمقر مصانع شركة فورد في تلك البلدة، والتي بدأت في إنتاجها في العام 1955.

طرحت شركة فورد السيارة FAIRLANE VICTORIA لتحل محل الطراز  CRESTLINE ولكن بمستوى أعلى في تزيين الهيكل الخارجي، واعتمدت فورد على إصدارها في بادئ الأمر على سيارة " سيدان " ذات أربعة أبواب، وإصدار أخر بمفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه "، ثم تلاها بعد ذلك تطوير هيكلها وإصدار نسخة أخرى من المفهوم القابل للتحويل " كابورليه".

زودت السيارة FORD FAIRLANE VICTORIA بمحرك أولي سعة 3.7 لتر ليولد قوة 120 حصان، لتقوم فورد بعد ذلك بتطويرها لتستخدم محرك مكون من ثمانية إسطوانات V8  بسعة 4.8 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 193 حصان، وتعد هذه السيارة من أولى السيارات التي إحتوت على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

جدير بالذكر أن فيلم صغيرة على الحب بطولة كل من " رشدي أباظة، سعاد حسني، سمير غانم، نور الدمرداش، نادية الجندي، امال شريف، زينب صدقي، عدلي كاسب، فاطمة مصطفى، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج نيازي مصطفى، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 5 يناير من العام 1966.
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فورد تطور محركا جديدا أقوى من جودزيلا ford godzilla engine

فورد تتبدأ تصنيع مافيريك ford maverick بيك أب الجديدة

فورد تستعد لطرح مافريك 2022 FORD MAVERICK ارخص سيارة بيك اب في فئتها

تسريب صور فورد اسكورت 2022 الجديدة.. صور

فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور

أبرزها سر مقتل السندريلا.. 10 تصريحات لسمير صبري في برنامج «واحد من الناس»

ترشيحاتنا

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021

حكم من دخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام.. الإفتاء تجيب.. فيديو

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى بعد الاحتفال بعيد ميلاده

خاص| البريطانية ضحية النصب من شاب مصري: أشعر بأمان في مصر أكثر من إنجلترا

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور