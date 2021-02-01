عندما فضحت سيارة النبيل عماد حقيقة أحمد مظهر.. اعرف قصتها.. صور

"دكتور في حتى، بونجور إكسلانس، يبقى انت اللي خدت العشرة جنيه .. لا الأرواح، عندك كل الكرافتات دي ومش لاقي تاكل طيب ما تسرح بيهم في العتبة يا أخي ..اخرس " ثم تأتي بعد ذلك الفاتنات الثلاث لتتغنى لهم صباح بـ " الدوامة " أجمل الأغنيات التي سبقت عصرها والتي لن يمحوها مرور الزمن حيث أنه في كل مرة تهفو على أذنيك تشعر وكأنها تتجدد ذاتيا بتطور الموسيقى العصرية، ورغم ذلك ترجعك إلى زمن الرقي والجمال، إنه الفيلم الكلاسيكي الأيدي الناعمة.





" ملكش دعوة بقى بالفاس عشان الفاس متعرفش الأيدي الناعمة" جملة رددتها صباح أو كريمة كما أطلق عليها في الفيلم لتوقظ سمو البرنس شوكت حلمي " أحمد مظهر" العاطل بالوراثة من غفوته، الذي أفلس ولم يتبقى له سوى قصره الذي ورثه عن أسرته الملكية، وظل البرنس متعايشًا على الماضي ولكنه يكتشف أن أطلاله لن تجدي بالنفع في إطعامه ولا شرابه ولكنه ظل يكابر إلى أن تضور جوعًا، وقام بإستجار منزله للفاتنة كريمة وأبيها، لتبدأ حينها في تعليمه دروسًا حياتيه لم يكن يعرف عنها شيء وتحثه على قيمة العمل.





ونجحت كريمة بالفعل في إحداث تغيير جذري في حياة سمو البرنس وبدأ يشاركها الأعمال اليومية كالإعتناء بحديقة المنزل بديلا عن " الجنايني " والذهاب معها إلى السوق لشراء متطلبات الطعام ومن بينها طائر الأوز والذي لم يقدر شوكت على حمله جيدا فبالطبع سمو البرنس كان لا يقدر على حمل شيء سوى السيجار الذي يدخنه، وكان عاقبة ذلك الأمر هروب الأوز منه ووقوعه أرضًا أثناء ملاحقتها، ليحدث هنا ما لم يكن يتوقعه، وهو ظهور أحد نبلاء الأسرة الملكية فجأة بسيارته الفارهة ورؤيته لسمو البرنس وهو مستلقي أرضًا ممسكا بطائر الأوز ليبلغه حينها بأنه سيخبر جميع أفراد الأسرة عن هذا الحدث المشين بالنسبة لهم ويذهب سريعا بسيارتة المترفة والتي تدل بشدة على أن صاحبها هو أحد النبلاء الأثرياء، هيا بنا صديقي القارئ نتعرف على هذه السيارة العريقة.





قامت بتصنيع سيارة النبيل عماد شركة صناعة السيارات الامريكية متعددة الجنسيات جنيرال موتورز والتي تأسست في العام 1908، و أثبتت هذه الشركة جدارتها في حفاظها على صدارتها ومكانتها وسط شركات تصنيع السيارات المختلفة، وأصدرت هذه الشركة علامات تجارية مختلفة ما زلت تصدر جميعها حتى الان ومن بينها العلامة التجارية الشهيرة شيفروليه والتي كان منها سيارة النبيل التي نتحدث عنها اليوم.





كانت السيارة من طراز CHEVROLET CORVETTE C1 والتي أصدرتها شيفروليه في العام 1953 لتنافس بها مثيلاتها من أنواع السيارات الرياضيه في مختلف العلامات التجارية، وفي البداية تم إنتاج 300 وحدة من هذا الطراز جميعها كانت بيضاء اللون مع غطاء داخلي أحمر وآخر أسود، إلى أن تم إصدار نسخ أخرى بعد ذلك بألوان مختلفة أشهرها الأحمر والأبيض حتى إصدار آخر وحدة من السيارة CORVETTE C1 في العام 1962 .





زودت السيارة CHEVROLET CORVETTE C1 بمحرك مكون من ثمانية إسطوانات V8 بسعة 5.4 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 283 حصان، واتسمت السيارة بمظهرها الشبابي والكلاسيكي في آن واحد، احتوت على مصابيح أمامية بيضاوية الشكل، وتميزت بمفهومها القابل للتحويل والثنائي الأبواب " الكوبيه كابورليه " ولونها الأحمر الناري الجاذب للأنظار.



