قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

"أنت معلم وإحنا منك نتعلم.. نسكت وأنت موجود ما نرضى نتكلم".. كلمات تغنى بها الفنان سعد لمجرد ذو الأصول المغربية، وعرف طريق الشهر من أقصر أبوابها، فقد ذاع صيته بسرعة كبيرة ليس في بلدته فقط بل في جميع أرجاء الوطن العربي. تغنىوانطلق





نال سعد لمجرد، شهرته في العالم العربي بعد إصداره فيديو كليب أغنيته "مال حبيبي مالو" في العام 2013، ولكنها ليست ببدايته الفنية، حيث بدأ مشواره الفني بإصداره عدة أغنيات منفردة منذ عام 2009، وكان والد سعد لمجرد يعمل بالفن أيضًا، حيث كان أحد مطربي المغرب وشهرته "البشير عبده".





ولكن الانطلاقة الحقيقية لسعد لمجرد في الوطن العربي بعد إصداره أغنية "إنت معلم" التي حققت نجاحًا منقطع النظير، وسجلت نسب مشاهدة خيالية بموقع "يوتيوب"، وذلك يرجع بحد كبير إلى تصوير الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية الذي أتى بشكل مبهج ومفعم بالألوان الجاذبة للأنظار، ولكن كان هناك عامل رئيسي في تصوير هذا الكليب وهو وصول سعد المجرد لقلب الصحراء حيث منطقة التصوير بواسطة سيارته وهو يستعرض قدراتها على السير في الطرق الصحراوية والوعرة.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الفرنسية العريقة رينو من طراز يسمى 15، والذي بدأت رينو في تصنيعه في العام 1971 وحتى عام 1979، وهو أحد الطرازات الناجحة بشكل كبير في تاريخ إصدار شركة رينو.





زودت السيارة رينو طراز 15 بمحرك سعة 1565 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 151 كم / ساعه، ويمكنها التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 13.6 ثانية فقط.





اتسمت السيارة رينو 15 بهيكل خارجي ذو مظهر شبابي ومفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه " وشبكة أمامية مستطيلة الشكل ذو مقاطع عرضية يقع أعلى الجانب الأيمن كلمة RENAULT، ويقع على جانبيها أربعة مصابيح أمامية دائرية، وكان قد خاض الطراز 15 بطولة العالم للراليات في العام 1973 وفاز بها.





جدير بالذكر أن أغنية المعلم لسعد المجرد من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لها أمير الرواني، وتم إصدارها في العام 2015، وكانت هذه الأغنية هي بوابة دخول المجرد موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت أكبر نسب مشاهدة.



