ليفربول يسقط على أرضه للمرة الرابعة على التوالي أمام برايتون

سقط فريق ليفربول بهدفا دون رد أمام ضيفه برايتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من هجمة منظمة من لاعبي برايتون على الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها دان بيرن برأسية هيأها الكرة لزميله ستيفن ألزاتي أمام المرمى فسدد كرة مباشرة داخل الشباك.





الشوط الأول شهد تكتلًا دفاعيًا من لاعبي برايتون، وكانت أخطر كرات ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، لكن تسديدته علت العارضة





ودخل ليفربول بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيليبس - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون





خط الوسط: جيني فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا





خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - روبيرتو فيرمينو





وتجمد رصيد ليفربول عن ٤٠ نقطة في المركز الرابع، بينما أرتقي فريق برايتون بهذا الفوز إلي المركز الـ١٥ برصيد ٢٤.



