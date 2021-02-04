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طفلك مزاجي.. إليك 7 نصائح للتعامل معه

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:15 ص
طفلك مزاجي.. إليك
طفلك مزاجي.. إليك 7 نصائح للتعامل معه
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أسماء عبد الحفيظ

يصاب الأطفال بتقلب المزاج في بعض الأحيان بسبب عدم قدرتهم على التنفيس عن إحباطاتهم وخيباتهم، في حين أنه غالبًا ما يكون التعامل مع طفل متقلب المزاج أمرًا محبطًا ، فليس لديك خيارات سوى التعامل مع طفلك الصغير.

كيف تربي طفلك يحدث فرقًا كبيرًا بالرغم من انه طفل مزاجي وهذا يؤثر عليك كوالد ووالدة.

بغض النظر عن مدى انشغالك ، من المهم قضاء وقت ممتع مع طفلك.

يشعر الأطفال بالأمان مع اهتمام الوالدين، من الناحية المثالية ، يجب أن يقضي كلا الوالدين وقتًا ممتعًا معه.

2. اسمح له بالتعبير عن نفسه:
يجب أن يكون منزلك هو المكان الذي يمكن لطفلك أن يعبر فيه عن نفسه دون أي خوف. أحيانًا يصاب الأطفال بتقلب المزاج ، لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. يتبنى الأطفال سلوكًا سلبيًا لإظهار استياءهم.

3. تشجيع السلوك الإيجابي:

من المهم أن تجلس أنت ، والدك وأمكما معًا للتوصل إلى طرق للتعبير عن طفلك. يمكنك لفت انتباهه أنه بدلًا من العبوس ، يمكنه توصيل المشكلة مع والديه.

دعه يعرف بوضوح أنك أو شريكك لن تستجيب لسلوكه السلبي.

4. ابق هادئًا:
تأكد من عدم المبالغة في رد الفعل عندما يكون طفلك متقلب المزاج. هذا سوف يمنحه المزيد من القوة لإظهار السلوك السيئ.

أفضل شيء يمكنك فعله هو تجاهله. إذا توقفت عن الاعتراف بسلوكه ، فسوف يتوقف عن التصرف بهذه الطريقة.

5. حافظ على مستوى التوتر في المنزل منخفضًا:
بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تحافظ على التوتر في المنزل على الأقل. يتأثر الأطفال أكثر في المواقف العصيبة. عندما يتأثرون بسبب الوقت العصيب في المنزل ، يصبح الأطفال مزاجيين وقلقين.

الغضب يضغط على الأطفال بسهولة شديدة. تأكد من تجنب الغضب حتى عند التعامل مع طفلك المزاجي.

6. ضمان التغذية السليمة:
أنت بحاجة للتأكد من أن طفلك في صحة جيدة. يجب أن يحصل على جميع العناصر الغذائية الأساسية. تضمن مكملات الفيتامينات المتعددة حصوله على كل ما يحتاجه جسمه. من المعروف أن فيتامينات ب تعمل بشكل خاص على تحسين الحالة المزاجية. يمكن أن تكون الأحماض الدهنية الأساسية المتوفرة من زيت السمك فعالة أيضًا في هذه الحالة.

7. حدد موعدًا لتقديم الشكوى:
خصص وقتًا خاصًا للشكوى فقط. أخبر ابنك الصغير أنه خلال هذا الوقت يمكنه التحدث عن الأشياء التي تزعجه. إذا انتهى الوقت ، اطلب منه الاستمرار في قائمة شكواه في اليوم التالي. عندما يكون هناك مجال للشكوى ، فسيتعين على ابنك التفكير في الأشياء التي يريد الشكوى منها. الطريقة ، في النهاية ، ستقلل من عادته في الشكوى والأنين.

قد يكون من الصعب التعامل مع الطفل المتقلب المزاج ، ولكن يمكنك دائمًا وضع استراتيجيات جيدة للتعامل مع نوبات غضبه.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير.

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