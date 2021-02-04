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تكنولوجيا

لو خايف على موبايلك.. إليك أفضل برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:58 ص
برامج حماية الهاتف
برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس
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شيماء عبد المنعم
برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس والذي يبحث عنه الجميع خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع ظهور العديد من التقارير الأخبارية عن الاختراقات الكثير التي تحدث للهواتف الذكية، والتي مع انتشرها الكبير وسهولة اتصالها بالإنترنت حاليا، يسهل على سيئوا النية التسلل إلى جهازك خلسة دون أن تشعر أن هاتفك تعرض للاختراق، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس.

برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس 

توجد مجموعة كبيرة من برامج الحماية التي يمكنها حماية هاتفك الذكي وأيضًا جهاز الكمبيوتر الخاص بك من التجسس أو الاختراق إلى جانب منع انتشار الفيروسات، لذا نستعرض إليك في السطور التالية أهمها، وهي:


1. برنامج Avast:

يعد برنامج أفاست Avast، أكثر برامج الحماية شيوعا على الأجهزة الذكية، فعلى غرار أجهزة الكمبيوتر توجد نسخة من البرناكج مخصصة لحماية هاتفك الذكي من الاختراق أو التجسس، كما يعمل على مكافحة جميع أنواع الفيروسات المعروفة والملفات الضارة مجهولة المصدر، يتوفر تطبيق Avast مجانا على متجر جوجل بلاي مع إمكانية الشراء داخل التطبيق للتمتع بالمزيد من الميزات.

2. برنامج Avira antivirus:

إلى جانب خصائص الحماية من الاختراق والتجسس، يقدم إليك برنامج أفيرا انتي فيروس Avira antivirus، العديد من الميزات الأخرى من بينها انها لا يستهلك الكثير من طاقة البطارية، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف الملفات التي تحتوي على فيروسات، يمكن تحميل البرنامج  مجانل من متجر جوجل بلاي.

3. برنامج Kaspersky:

باستخدام برنامج كاسبر سكاي Kaspersky، يمكنك حماية جهازك الذكي من خطر الاختراق أو تسلل البرامج الغير معروفة، كما يمتاز بأنه لا يستهلك قدر كبير من البطارية، إلى جانب التخلص من جميع الفيروسات المخفية بهاتفك.
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