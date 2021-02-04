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رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي والقناة الناقلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:03 ص
توتنهام ضد تشيلسي
توتنهام ضد تشيلسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام نظيره تشيلسي اليوم، الخميس، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة توتنهام ضد تشيلسي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2، بتعليق جواد بدة.

توتنهام ضد تشيلسي:
ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي.

كان تشيلسي حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتولى توماس توخيل قيادة فريق تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ترتيب توتنهام وتشيلسي:
ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.
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