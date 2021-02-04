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مرأة

لا تغفليها.. أعراض تحذيرية لسرطان الجهاز التناسلي

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يحتفي العالم باليوم العالمي للسرطان في 4 فبراير من كل عام، وهو عبارة عن مبادرة عالمية قادها الاتحاد الدولي لمكافحة  السرطان (UICC) في عام 2000.

ويهدف اليوم إلى تثقيف الناس حول السرطان وزيادة الوعي حول العالم لإنقاذ الملايين من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

يمكن الوقاية من معظم أنواع السرطانات النسائية مثل سرطان عنق الرحم والثدي من خلال الوعي بالأعراض والتشخيص في الوقت المناسب ، بما في ذلك الفحص الروتيني. ومع ذلك ، بسبب قيود الإغلاق والخوف اللاحق من الإصابة بعدوى COVID1-9 ، تجنب الناس زيارة المستشفيات للفحص المنتظم.

وتعد  الأشكال الأكثر شيوعًا هي سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض

قد يساعد الاكتشاف المبكر لهذه الأنواع من السرطان في علاجها الفعال لذلك ، من المهم جدًا ملاحظة التغييرات في جسمك وفهم ما هو طبيعي وما هو ليس كذلك. أيضا ، تختلف العلامات من فرد لآخر.

أعراض شائعة

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الجهاز التناسلي للمرأة ما يلي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

نزيف / إفرازات مهبلية غير طبيعية

رائحة المهبل والنزيف بعد العلاقة الحميمة 

آلام الحوض

كثرة الحاجة للتبول

الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة وصعوبة في الأكل والانتفاخ

حكة وحرقان

ويعد الفحص المنتظم هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة أمراض النساء
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