في يومه العالمي.. نجوم انتصروا على السرطان أبرزهم حلمي وحورية

ونرصد مأساة عدد من الفنانين الذين تعرضوا للإصابة بالمرض وتم علاجهم.

في كليب غنائي أعلنت الفنانة إليسا إصابتها بالسرطان، وأوضحت فيما بعد رحلتها مع سرطان الثدي وانتصارها عليه ووجهت رسالة إلى كل امرأة مصابة بهذا المرض، قائلة "أنا بعرف تماما انتي شو بتحسي.. بس ديه مش آخر الدنيا.. لأني إذا قدرتي تكوني قوية عشان تقدري تهزمي المرض..ووجود الناس الي بيحبوكي جنبك مرحلة أساسية لشفائك".

في كليب غنائي أعلنت الفنانة إليسا إصابتها بالسرطان، وأوضحت فيما بعد رحلتها مع سرطان الثدي وانتصارها عليه ووجهت رسالة إلى كل امرأة مصابة بهذا المرض، قائلة "أنا بعرف تماما انتي شو بتحسي.. بس ديه مش آخر الدنيا.. لأني إذا قدرتي تكوني قوية عشان تقدري تهزمي المرض..ووجود الناس الي بيحبوكي جنبك مرحلة أساسية لشفائك".

أحمد حلمي واكتشاف بالصدفة

رحلة إلى أميركا اصطحب فيها الفنان أحمد حلمي زوجته منى زكي لإجراء بعض الفحوص الطبية والاطمئنان على صحتها قبل الولادة، خاصة أن منى كانت مريضة يفيروس نادر يصيب خلايا الدم، وتضطر لمتابعة حالتها كل فترة، اكتشف حلمى إصابته بالسرطان اثناء وجودهما في أميركا فقرر حلمي أيضًا أن يخضع لبعض الفحوصات، خاصة مع إحساسه بآلام في منطقة الظهر، وكانت الصدمة عندما اكتشف وجود ورم فيها، ونصحه الأطباء بإجراء جراحة عاجلة لإزالته، لكنهم اشترطوا أن تكون مسئولية تلك الجراحة عليه بالكامل، وشرحوا له احتمال حدوث تداعيات خطيرة قد تصل إلى الشلل، وبشجاعة واجه حلمي الموقف وأخفى الخبر عن الجميع، من أهله وأصدقاءه المقربين.





حورية فرغلي.. تستأصل الرحم

خضعت الفنانة حورية فرغلي لجراحة لاستئصال الرحم بعد تعرضها للإصابة بالسرطان، وأعلنت فرغلى أن المرض وراثة في عائلتها حيث أجريت أختها أيضًا عملية لاستئصال الرحم وأمهلها الطبيب المعالج مدة زمنية للزواج والإنجاب، ولكن المدة انتهت واضطرت لإجراء العملية، وخضعت بعدها لجلسات من العلاج حتى أعلنت بعدها أنها واجهت المرض اللعين وانتصرت عليه.





شريهان انتصرت على سرطان الغدد اللعابية