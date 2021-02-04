مشاهد من داخل منزل لقمان سليم بعد مقتله.. شقيقته: خسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع

قالت رشا سليم، شقيقة المعارض اللبناني لقمان سليم، إن شقيقها كان مظلومًا ومحبًا ومتواضعًا والناس تحبه، وخصومه خسروا خصمًا نبيلًا كان يعيش بينهم ويناقشهم بذكاء وبمنطق وبهدوء وبكل محبة، وذلك وفقا لما نشرته "النهار" اللبنانية.









وأضافت "سليم": "هذه الخسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع، ويعطي مثالًا خاطئًا للعالم وإننا نقتل من يخاصمنا بالرأي، والقتل هي لغتهم الوحيدة، والمنطقة التي قتل فيها معروف من المسئول فيه".





وكان قد عُثر على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في الرأس داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد.









ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على اختفاء سليم بعد زيارته في نيحا الجنوب مع شبيب الأمين، بحسب ما أعلنت شقيقته رشا الأمير.









وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.









وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس، الأربعاء، خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.









ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم، الخميس، نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.









أتى ذلك بعد أن نشرت رشا سليم على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور.









وكتبت في تغريدة فجر الخميس أن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في إحدى الحقول على طريق فرعي.









وهذا ما دفع عائلته والمقربين إلى ترجيح حصول عملية خطف تعرض لها الباحث والناشط والمعروف بمواقفه الاعتراضية ضد حزب الله.









يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.