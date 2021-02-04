نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور





ستتوفر السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بإصدارات أعلى بها شاشة مستقلة 10.8 انش تعتبر الأكبر في فئتها وتوفر وسائل المساعد للسائق والملاحة .





وتدعم السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai الشكل الجديد تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع نظام سمعي Bose بـ 10 مكبرات صوت وتقنية فتح الأبواب عبر الهاتف المحمول .





تأتي نيسان قشقاي nissan qashqai بمقاعد جديدة زيرو جرافيتي توفر مزيدا من الراحة والتدعيم مع فرش جلدي نابا في الاصدارات الاعلي ووظائف التدليك والذاكرة في المقاعد و يختفي الفتيس التقليدي تماما من السيارة و يتحول الي بكرة دائرية صغيرة وستتاح الفئات الاعلي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بالدفع الكلي للعجلات . تأتي نيسان قشقاي nissan qashqai بمقاعد جديدة زيرو جرافيتي توفر مزيدا من الراحة والتدعيم مع فرش جلدي نابا في الاصدارات الاعلي ووظائف التدليك والذاكرة في المقاعد و يختفي الفتيس التقليدي تماما من السيارة و يتحول الي بكرة دائرية صغيرة وستتاح الفئات الاعلي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بالدفع الكلي للعجلات .





ستأتي نيسان قشقاي nissan qashqai بمحرك 1500 سي سي هايبرد مخفف بقوة تتراوح بين 140 و158 حصانا، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT جديد، وأنظمة دفع أمامي وكلي، كما ستحصل السيارة على محرك هايبرد بنفس المواصفات السابقة ولكن بقوة 190 حصانا.



يتوفر للمقصورة الداخلية للسيارة نيسان قشقاي nissan qashqai اضاءة ليد محيطية ونظام بوز الصوتي مع 10 سماعات ومخارج USB أمامية وخلفية وشحن لاسلكي للهاتف المحمول 15 واط ويمكنه شحن هواتف كبيرة مثل آي فون 12 برو ماكس.

