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سيارات

كيفية حل مشاكل شكمان السيارة وعلاقته بالسحب

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:01 م
شكمان السيارة
شكمان السيارة
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اشرف عطية
يعتبر شكمان السيارة هو المنفذ الوحيد لخروج العادم منها , خصوصا أن المحرك أثناء التشغيل يصبح مثل غرفة الاحتراق ويجب وجود منفذ لخروج الانبعاثات والعوادم، ولكن في بعض الأحيان يصاب الشكمان بانسداد ولا نعلم سببه وفي هذا السياق نطرح عليكم أعراض مشاكل شكمان السيارة والعلاقة بين الشكمان وسحب السيارة وأعراض تنفيس الشكمان وأسباب ارتفاع صوت الشكمان .


مشكلة شكمان السيارة وأعراض انسداده:

1- ملاحظة رجة في السيارة وتوقف مفاجئ للمحرك أثناء التشغيل.

2- بطء شديد في التسارع وضعف العزم.

3- ظهور رائحة العادم في السيارة من الداخل لأن العادم يبحث عن أي منفذ آخر للهروب.

4- استهلاك عال للبنزين لأنك تقوم بالضغط أكثر على دواسة الوقود لعدم وجود عزم في المحرك.

عند ظهور أي من هذه العلامات يجب عليك التوجه لفني، لفحص السيارة والوقوف على الحالة الفنية لها، لتتجنب إصابتها بأعطال أو مضاعفات.

الشكمان وسحب السيارة
يؤثر تلف الشكمان علي سحب السيارة لذلك نجد شكمان بفتحة واحدة أو فتحتين و هذا يعتمد على حجم محرك السيارة بمعني أدق السيارات التي تمتلك محركًا بـ 4 أسطوانات تكون مزودة بفتحة شكمان واحدة، وتوجد بعض الشركات تضع فتحتين حتى لو كان المحرك 4 سلندر فقط من أجل الشكل الجمالي للسيارة ولتعطيها مظهر قوة وهيبة بين السيارات.

وأيضًا السيارات التي يتم تزويد محركها بشاحن توربيني يتم تزويدها بفتحتين شكمان من اجل تزويد القوة لان التيربو يعتمد علي الاوكسجين المتدفق للمحرك مما يحتاج وجود مخرج عادم آخر.

أعراض تنفيس الشكمان

- رجة في السيارة وتوقف مفاجئ للمحرك أثناء التشغيل.

2- بطء في التسارع وضعف العزم.

3- ظهور رائحة العادم في  الداخل .

4-ارتفاع شديد في استهلاك البنزين .

أسباب ارتفاع صوت الشكمان

يتم الكشف علي الشكمان عند صدور صوت عالي منه لتحديد حجم الضرر الذي أصاب الشكمان إذا كان الضرر الملحق بالشكمان صغيرا وفي بدايته فإنه من الممكن صيانته، أما إذا وصل الشكمان لمرحلة متقدمة من التلف فيجب تغييرة و السبب في هذة المشكلة هو الكربون الذي يترسب في الشكمان ويكون سببه وجود مشكلة في "بوجيهات السيارة"، أو مشكلة في الموتور .
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