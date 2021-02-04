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برلمان

برلماني يطالب بحل مشكلات مستشفى الهرم وتقديم خدمات صحية للواحات البحرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:37 م
الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
وجه النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد، على ما استعرضته من جهود فى خدمة بناء الإنسان المصري علي المستوي الصحي  وخاصة في أزمة كورونا التى لا نزال نعاني منها.


جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة الصحة، موجها الشكر أيضا  للدولة المصرية بكافة أجهزتها وقيادتها السياسية التي عملت  بجد فى المنظومة الصحية في مصر، وأصبحنا أمام مشروع قومي  للتأمين الصحي الشامل والتي وجه الرئيس السيسي بالانتهاء منها خلال 10 سنوات  بعد ما كان 15 عاما.


ولفت إلي أن كل المساعي  والتحركات التي تتم من الدولة المصرية فى المنظومة الصحية  هي لب وأساس حقوق الإنسان، رغم أنه  للأسف يتم مهاجمتنا عليها من وقت  لآخر من المنظمات المشبوهة، مؤكدا أنه بكل تأكيد تطلعتنا أكبر وطموحنا أكبر  فى ظل ما يحدث من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة  بعد كم المعاناه الصحية التى كنا نعاني منها علي مدار السنوات الماضية ...وأصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة في الأولويات.


وناشد الوزيرة  بحل مشاكل مستشفى  الهرم  ونقص الأجهزة   قائلا:" سكان الهرم يحتاجون نظرة من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية  والناس يحتاجون نظرة صحية مختلفة و مشاكلنا الأكبر مع الواحات فى مستشفي أكتوبر  و"اللي محتاجة نظرة أكبر مع الهرم" .


وأكد أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة  تحتاج  وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خاصة أنه تم التبرع بالأرض لها دون أي خطوة بشأنها حتى الآن.
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