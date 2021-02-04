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رياضة

سعد بقير يخطف فوزا قاتلا لصالح أبها من الهلال بالدوري السعودي

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:08 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نجح نادي أبها في تحقيق مفاجأة وتغلب على الهلال السعودي ( 3 – 2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في الدوري السعودي.

وسجل أبها الهدف الأول عن طريق رياض شراحيلي في الدقيقة 11، لكن نجح صالح الشهري في تسجيل التعادل للهلال بالدقيقة 13.

وتقدم أندريه كاريلو للهلال عند الدقيقة 67، ولكن عاد مهدي تاهرات وسجل التعادل لأبها في الدقيقة 75.

واستطاع سعد بقير أن يخطف هدف الفوز لأبها في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، ليفوز أبها على الهلال بنتيجة ( 3 – 2).

ورفع أبها إلى رصيده 24 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الهلال عند 30 نقطة في المركز الثاني.
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