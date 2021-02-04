بايدن: أمريكا عادت مجددا للانخراط مع العالم

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، لافتًا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.





وأضاف بايدن في كلمة اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، أن أمريكا ستعيد تعزيز تحالفاتها الدولية وستدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.





وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، أكد أن الرئيس جو بايدن يعتزم تجميد إعادة نشر الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا.





ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال سولفان إن بايدن يدرس اتخاذ أوامر تنفيذية بشأن ميانمار.





وأضاف أن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها الأوروبيين لصياغة استراتيجية موحدة تجاه إيران.





ولفت إلى أن واشنطن تعكف في الوقت الراهن على مراجعة سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية.





وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن سيعلن مبعوثا جديدا خاصا إلى اليمن اليوم الخميس.





وأكد مسؤول كبير بالإدارة، أن ليندركينج يعد دبلوماسيًا ذا خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن، حيث يكون الشخص المناسب للتحدث عن الصراع وإمساك زمام المهمة.