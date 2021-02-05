تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية على الحدود

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية على الحدود بين البلدين، يوم الخميس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.





وقالت وسائل إعلام سودانية إن "العشرات من القوات الأثيوبية قتلوا وأسر آخرون، خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة الفشقة الصغرى التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد".





وأفادت مصادر محلية لشبكة "إرم نيوز" بأنه على الجانب السوداني، قتل جندي وأصيب 4 آخرون، فيما نجح الجيش بالسيطرة على منطقة كمبو ملكامو.



