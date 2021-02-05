بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزير النقل: الانتهاء من تطوير طريق "المنصورة جمصة" ٣٠ يونيو

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) وبلغت نسبة تنفيذه 70%.





وأكد الوزير، ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30يونيو2021) كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.



