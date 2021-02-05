ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزير النقل: الانتهاء من تطوير طريق "المنصورة جمصة" ٣٠ يونيو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:58 ص
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
حمادة خطاب
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) وبلغت نسبة تنفيذه 70%. 

وأكد الوزير، ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30يونيو2021)  كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق  وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل  مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد  الوزير  معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى ) بطول 9 كم وتكلفة 108.7  مليون جنيه وذلك في المسافة من كوبري  البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع ( 3أ)  حيث أكد الوزير  ضرورة تكثيف الاعمال خاصة وانه  يجري حاليا اعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد الى الإسكندرية بطول 316 كم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل: توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ليكون 4 حارات بكل اتجاه

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري

للمرة الثانية خلال أسبوع.. وزير النقل يتابع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري

وزير النقل يكشف تفاصيل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

جولة مفاجئة.. وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق والكباري والسكة الحديد بعدد من محافظات الوجه البحري والدلتا

بتكلفة 813 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء طريق الزقازيق - السنبلاوين الحر

ترشيحاتنا

ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة .. الخبراء يجيبون

البحرين ترحب بدعم أمريكا لجهود السعودية في حل أزمة اليمن

فيديوجراف.. أشهر زيجات الوسط الفني التي لم تدم طويلا

هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفا من المخالطة بسبب كورونا

تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

لن نتحمل العودة لسياسة أوباما.. بومبيو يخرج عن صمته للمرة الأولى ويهاجم بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش