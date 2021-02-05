عبير حسن: الإقبال زاد على الخاطبة في فترة كورونا .. فيديو

قالت عبير حسن ، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن الإقبال على الخاطبة زاد والأرقام تضاعفت منذ شهر إبريل 2020 حتى الآن، لافتة إلى أن الأسر والشباب والبنات بدوأ يعيدون حسابتهم في الزواج.





وأضافت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» أنه ساعد على ذلك وجود الكثير من وقت الفراغ بسبب إجراءات الحظر، فبدأ الشاب أو الفتاة أو أهلهم يسعون إلى زواجهم خوفًا من تقدم العمر بهم.





وأوضحت عبير حسن أن الصدق والصراحة في التعامل أثناء فترة الخطوبة أهم شيء لإتمام الزواج على أساس صحيح ولضمان نجاحه، لافتةً إلى أنها دائمًا ما تنصح الشباب والبنات بالاهتمام بمظهرهم وجمالهم الداخلي، إضافة إلى التأكد من كل معلومة يقولها له الطرف الآخر.



