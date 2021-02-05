ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عبير حسن: الإقبال زاد على الخاطبة في فترة كورونا .. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:11 م
عبير حسن، أشهر خاطبة
عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا
Advertisements
يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن الإقبال على الخاطبة زاد والأرقام تضاعفت منذ شهر إبريل 2020 حتى الآن، لافتة إلى أن الأسر والشباب والبنات بدوأ يعيدون حسابتهم في الزواج.

وأضافت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» أنه ساعد على ذلك وجود الكثير من وقت الفراغ بسبب إجراءات الحظر، فبدأ الشاب أو الفتاة أو أهلهم يسعون إلى زواجهم خوفًا من تقدم العمر بهم.

وأوضحت عبير حسن أن الصدق والصراحة في التعامل أثناء فترة الخطوبة أهم شيء لإتمام الزواج على أساس صحيح ولضمان نجاحه، لافتةً إلى أنها دائمًا ما تنصح الشباب والبنات بالاهتمام بمظهرهم وجمالهم الداخلي، إضافة إلى التأكد من كل معلومة يقولها له الطرف الآخر.

جدير بالذكر أن عبير حسن دخلت عالم السوشيال ميديا باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.  

وتطرح الخاطبة عبير حسن مواصفات العريس وتترك رقمه للتواصل وكذلك العروسة ثم تستكمل باقي التفاصيل بشكل خاص من الصورة والمواصفات وقعدة الاتفاق بين الطرفين وأهلهما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: الشبكة من حق العريس حال فسخ الخطبة

الإقبال على الخاطبة بيزيد.. عبير حسن تكشف السر وراء عملها أكثر من 20 عاما

عرسان من الإمارات لروسيا.. عبير الخاطبة تكشف عن سن راغبي الزواج

الجوازة باظت بسبب رجل كرسي..عبير الخاطبة توضح التفاصيل..فيديو

قلة زواج البنات.. عبير الخاطبة تكشف أسرار اللجوء إليها..شاهد

تمت في أقل من 20 يوما.. تفاصيل أسرع جوازة عند الخاطبة عبير حسن

ترشيحاتنا

صدى البلد يعيد نشر آخر حوار مع عزت العلايلي: عمري ما طلبت من الجيل الجديد إني أمثل.. وفيلم الطريق إلى إيلات يستحق لقب نمبر وان

وليد شعبان يكشف أخطاء حكم مباراة الأهلي والدحيل القطرى

كيف تصل إلى محطة الوقود عند نفاد البنزين من تانك السيارة

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الدحيل

الفنادق تنذرهم بالطرد.. 3 آلاف مصري عالقون في دبي بعد فشلهم في العودة إلى الكويت

تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل