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أخبار العالم

جهود أممية مقدرة.. الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:18 م
علم الكويت
علم الكويت
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أحمد محرم
رحبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ‏وأشادت الوزارة في الجهود المقدرة التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف.

وأعربت الخارجية الكويتية عن أملها في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار وأن تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق النجاح في ماتبقى من مسارات.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن  عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، وذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.

وأوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات تمثل أطياف الشعب الليبي، داعية السلطة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وتابعت ويليامز "تم الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014 وهي قيد الإصدار من المجلس الرئاسي الحالي".

وأضافت أنه في حال ان يتم منح الثقة للحكومة الجديدة خلال 21 يوما سيعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.
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