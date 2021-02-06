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حوادث

بعد أيام من كارثة عقار الدائري.. تفاصيل حريق مخزن لعب أطفال داخل بدروم بالهرم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث إندلاع النيران داخل مخزن لعب أطفال مقام داخل بدروم عقار بمنطقة حدائق الأهرام.

وطلبت النيابة تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على سبب الحريق الذى أشتعل على مساحة ما يقرب من 700 متر، وتقرير لجنة هندسية حول حالة العقار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بإندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.

كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق وأندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال. 

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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