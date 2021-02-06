سامي قمصان: هدفنا تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية مباراة بايرن ميونيخ الألماني، المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال قمصان: «قبل انطلاق البطولة تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا، وأن يكون محور حديثنا عن مباراة الدحيل فقط؛ من أجل تحقيق هدفنا وهو الصعود إلى نصف النهائي وهو ما حدث بالفعل».





وأوضح: «وعدنا جماهيرنا كجهاز فني ولاعبين بتقديم أفضل ما لدينا أمام الدحيل في ضربة البداية؛ من أجل قطع تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي».





وقال قمصان: «لدينا مباراة مهمة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني، وبالطبع هي مباراة ذات طابع خاص، فنحن على موعد مع مواجهة بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه لاعبين يصنفون على أنهم الأفضل في العالم».





وأشار مدرب الأهلي إلى أن التحضير لمباراة بايرن ميونيخ بدأ بالفعل، خاصة أن الجميع يعلم كفاءة لاعبيه في جميع المراكز، ومن ثم نسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين واختيار طريقة اللعب المناسبة التي تمنحنا فرصة تقديم عرض قوي يليق ببطل قارة إفريقيا.





وأوضح أن بايرن ميونيخ يمتلك العديد من الحلول في جميع خطوطه، خاصة أنه يضم لاعبين مميزين على المستويات الفردية، ومن ثم قد نلجأ إلى تعديل طريقة اللعب.





وأضاف: «سعداء باللعب من جديد أمام جماهير الأهلي، حتى أن اللاعبين أكدوا للجهاز الفني شعورهم براحة شديدة ودوافع قوية في ظل خوض المباريات أمام جماهير الفريق في المدرجات لما يحمله هذا الأمر من تحفيز لهم أمام المنافسين لتقديم أفضل ما لديهم».



