ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتخابات 23 مارس.. حزب نتنياهو يحافظ على الصدارة لكنه لن ينجح في تشكيل الحكومة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:01 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي تمّ إعلان نتائجها في وسائل الإعلام العبرية، تراجع تمثيل القائمة العربية المُشتركة في الكنيست حال إجراء الانتخابات النيابية في الفترة الحالية، إذ حصلت القائمة على تسعة مقاعد فقط، فيما لم تحصل القائمة العربية الموحدّة، التي انفصلت عنها، نسبة الحسم.

كان كل من القائمة المشتركة المؤلفة من تحالف أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة التابعة للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي، قدّما لائحتيهما الانتخابيتين لخوض انتخابات الكنيست الـ24 التي ستجري يوم 23(مارس) المقبل إلى لجنة الانتخابات المركزية.

ويترأس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة، ويليه كل من أعضاء الكنيست أحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، وعايدة توما- سليمان، وأسامة السعدي، وعوفر كسيف، وهبة يزبك، ويوسف جبارين، وجمعة الزبارقة وسندس صالح وجابر عساقلة.

ويترأس قائمة "العربية الموحدة" عضو الكنيست منصور عباس، ويليه رئيس بلدية سخنين الأسبق مازن غنايم وأعضاء الكنيست وليد طه وسعيد الخرومي وإيمان خطيب- ياسين.

كما أكدت الاستطلاعات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحافظ على قوته وسيحصل على 30 مقعدًا فيما لو جرت الانتخابات اليوم، كما أنّه يتفوق وبفارقٍ كبير على جميع منافسيه في الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء.

لكن على الرغم من احتلاله الصدارة، أكدت الاستطلاعات أن نتنياهو سيفشل مرة أخرى في تشكيل حكومة برئاسته، لأن الأحزاب التي تدعمه لن تصل إلى 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا، تتيح له تأليف الحكومة الإسرائيلية القادمة، الأمر الذي يعني أنّ حالة الشلل في الخارطة السياسية الداخلية في الدولة العبرية ستستمر للسنة الثالثة على التوالي، علمًا أنّ إسرائيل لم تصِل في تاريخها إلى وضعٍ مضطربٍ كما هو الحال الآن.

وبينّت الاستطلاعات مرةً أخرى أن منافِس نتنياهو في الانتخابات السابقة، الجنرال المتقاعد بيني جانتس، سيعبر نسبة الحسم بصعوبةٍ بالغةٍ، وأظهر استطلاع آخر للرأي العام أنّ قائمة (كاحول لافان) برئاسته لن تتمكن من اجتياز نسبة الحسم، الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات والخبراء والإعلاميين إلى مطالبة جانتس بالتنحي جانبًا كي لا تذهب أصوات "المركز- يسار" هباءً، بحسب تعبيرهم.

ولكن جانتس أكّد مساء أمس بشكلٍ لا لبس فيه أنّه عاقد العزم على مواصلة الترشح وعدم الانسحاب من المعركة الانتخابية، على الرغم من أن جميع الاستطلاعات تؤكِّد أنّه سيسقط أو في أحسن الأحوال سيعبر نسبة الحسم بصعوبةٍ بالغةٍ.

وسيتم إجراء الانتخابات الإسرائيلية فى الثالث والعشرين من شهر مارس القادم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل تشتعل.. جلسة للتصويت على حل الكنيست.. مفاوضات سرية لتشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات.. رئيس القائمة العربية يرفع شعار إسقاط وزارة نتنياهو.. وتعرف على نتائج انتخابات تل ابيب حال أجريت مبكرًا

استطلاع: الليكود يتصدر وكاحول لافان لا يتخطى نسبة الحسم لدخول الكنيست

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

استطلاع: حزب الليكود يحصد 31 مقعدا في انتخابات الكنيست

الليكود في الصدارة والعمل يلاحقه.. استطلاع بتوقعات عدد مقاعد الأحزاب في الانتخابات الإسرائيلية القادمة

قبل 24 ساعة من إغلاق القوائم.. حزب الليكود يعزز قوته وكاحوال لافان يعلن قائمته

ترشيحاتنا

صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

بالأبيض.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

اليوم قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية في القاهرة.. تعرف عليها

أحمد أبو هشيمة يستمر في العلاج الطبيعي للغضروف

اختراق أمني يهدد حياة الرئيس الأمريكي.. والبنتاجون تجري تحقيقا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور